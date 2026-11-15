Косметолог раскрыла, как стресс связан со старением кожи
Хронический стресс напрямую отражается на состоянии кожи и может ускорять ее старение. Об этом рассказала косметолог Ольга Макоед.
По ее словам, которые приводит Lenta.ru, кожа одной из первых реагирует на напряжение. При затяжном стрессе постоянно включаются гормональные и воспалительные механизмы, защитный барьер слабеет, а кожа хуже восстанавливается. Снаружи это проявляется сухостью, чувствительностью, тусклостью, замедленным заживлением и более заметными признаками старения.
Косметолог выделила три механизма: выброс адреналина и норадреналина меняет тонус сосудов; избыток кортизола подавляет активность фибробластов и синтез коллагена, а также замедляет восстановление эпидермального барьера; нейроиммунная реакция влияет на зуд, сосудистую реактивность, воспаление и работу сальных желез. У предрасположенных людей стресс усиливает акне, розацеа и атопический дерматит.
Термин «стрессовое старение», отметила специалист, — не диагноз, а описание изменений на фоне долгого напряжения. Стресс не отменяет естественное и солнечное старение, а накладывается на них, ускоряя отдельные процессы. Косметология помогает лишь с видимыми последствиями стресса, но не решает саму проблему.
Для профилактики Макоед посоветовала поддерживать защитный барьер кожи и беречь ее от солнца, а также снижать стрессовую нагрузку — наладить сон в пределах 7–9 часов, добавить физическую активность и практики расслабления, а при необходимости обратиться к психотерапевту.
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