Косметолог раскрыла, как стресс связан со старением кожи

15 ноября 2026, 07:24

Косметолог Макоед: хронический стресс может ускорять старение кожи

Фото: iStock/LittleBee80

Хронический стресс напрямую отражается на состоянии кожи и может ускорять ее старение. Об этом рассказала косметолог Ольга Макоед.