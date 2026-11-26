26 ноября 2026, 15:22

Фото: iStock/AntonioGuillem

Мороз, ветер и сухой воздух в помещении зимой могут испортить даже привычный уход за кожей. На лице появляется ощущение стянутости, руки начинают шелушиться, а привычный лёгкий крем уже не приносит комфорта. Чтобы справиться с сухостью, важно учитывать не только погоду, но и состав средств, способ очищения и индивидуальные особенности кожи.





Содержание Почему зимой кожа лица и рук становится сухой Какой крем выбрать для лица зимой Нужен ли зимний уход жирной коже Какие компоненты искать в зимнем креме Когда наносить крем перед выходом на мороз Как ухаживать за руками зимой Как очищать лицо зимой Нужно ли отказываться от кислот, ретинола и скрабов Зачем пользоваться солнцезащитным кремом зимой Что делать, если кожа уже шелушится и трескается

Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за кожей рук и лица в холодное время года. По словам эксперта, главная задача зимнего ухода — поддерживать защитный барьер и не допускать избыточной потери влаги.

Почему зимой кожа лица и рук становится сухой

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Какой крем выбрать для лица зимой

«Зимой действительно стоит пересмотреть консистенцию уходовых средств. Если летом достаточно использовать лёгкие лосьоны, гели, эмульсии, то зимой предпочтение стоит отдавать средствам с более насыщенной липидной составляющей, особенно если кожа склонна к сухости», — объяснила Анастасия Пантус.

Нужен ли зимний уход жирной коже

«При этом даже жирная кожа зимой может быть обезвоженной. Однако переходить на максимально жирные средства в таком случае не обязательно. Важно подбирать текстуру с учётом индивидуальных особенностей кожи», — подчеркнула косметолог.

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Какие компоненты искать в зимнем креме

Церамиды, холестерин и жирные кислоты помогают восстанавливать защитный барьер;

Сквалан и масло ши смягчают кожу и уменьшают потерю влаги;

Пантенол помогает успокоить раздражённую кожу;

Гиалуроновая кислота и глицерин способствуют удержанию влаги;

Вазелин создаёт защитный слой и препятствует испарению влаги.

Когда наносить крем перед выходом на мороз

Фото: iStock/CentralITAlliance

Как ухаживать за руками зимой

Как очищать лицо зимой

Нужно ли отказываться от кислот, ретинола и скрабов

Зачем пользоваться солнцезащитным кремом зимой

«И не стоит забывать о солнцезащитных средствах: ультрафиолетовое излучение присутствует и зимой, а снег является дополнительным экраном, который отражает лучи», — отметила Пантус.

Фото: iStock/dragana991

Что делать, если кожа уже шелушится и трескается