Шелушится и трескается на морозе: косметолог рассказала, почему зимой сохнет даже жирная кожа и как защитить лицо и руки
Мороз, ветер и сухой воздух в помещении зимой могут испортить даже привычный уход за кожей. На лице появляется ощущение стянутости, руки начинают шелушиться, а привычный лёгкий крем уже не приносит комфорта. Чтобы справиться с сухостью, важно учитывать не только погоду, но и состав средств, способ очищения и индивидуальные особенности кожи.
Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус в беседе с «Радио 1» рассказала, как ухаживать за кожей рук и лица в холодное время года. По словам эксперта, главная задача зимнего ухода — поддерживать защитный барьер и не допускать избыточной потери влаги.
Почему зимой кожа лица и рук становится сухойЗимой кожа ежедневно сталкивается сразу с несколькими неблагоприятными факторами. На улице на неё воздействуют мороз, ветер и снег, а дома и на работе — сухой воздух отопительных приборов. Нагрузку усиливают резкие перепады температур: человек выходит из тёплого помещения на холод, а затем возвращается обратно. Как объяснила Пантус, под влиянием этих факторов нарушается защитный гидролипидный барьер кожи. В результате она быстрее теряет влагу и становится более чувствительной к внешним раздражителям.
Признаки такого состояния многим знакомы: сухость, покраснение, шелушение и чувство стянутости. В холодный сезон могут обостряться атопический дерматит и розацеа. Поэтому зимой важно не просто время от времени наносить увлажняющий крем, а регулярно помогать коже сохранять влагу. При этом уход за лицом и руками стоит подбирать с учётом их состояния: одной и той же текстуры не всегда достаточно для разных участков.
Какой крем выбрать для лица зимойС наступлением холодов косметолог советует пересмотреть привычные средства. Летом коже может хватать лёгкого лосьона, геля или эмульсии, но зимой сухой коже нередко требуется более насыщенная текстура.
«Зимой действительно стоит пересмотреть консистенцию уходовых средств. Если летом достаточно использовать лёгкие лосьоны, гели, эмульсии, то зимой предпочтение стоит отдавать средствам с более насыщенной липидной составляющей, особенно если кожа склонна к сухости», — объяснила Анастасия Пантус.
Эксперт сравнила такой уход с дополнительной одеждой для кожи. Защитный слой помогает ей противостоять воздействию окружающей среды. Однако плотный крем не означает, что средство должно вызывать дискомфорт. При выборе важно учитывать индивидуальные особенности, а не ориентироваться только на сезон. Универсального увлажняющего средства для всех типов кожи не существует. При выраженной сухости крем или мазь могут подойти лучше лёгкого лосьона, а для жирной кожи некоторым людям комфортнее гелевая текстура.
Если после привычного средства сохраняется ощущение сухости, можно обратить внимание на более насыщенный вариант. При этом стоит следить за реакцией кожи и выбирать текстуру, которую удобно использовать регулярно.
Нужен ли зимний уход жирной кожеЖирная кожа тоже может испытывать недостаток влаги. Блеск сам по себе не означает, что холод и сухой воздух не влияют на её состояние.
«При этом даже жирная кожа зимой может быть обезвоженной. Однако переходить на максимально жирные средства в таком случае не обязательно. Важно подбирать текстуру с учётом индивидуальных особенностей кожи», — подчеркнула косметолог.
По словам специалиста, не стоит выбирать наиболее плотное средство только потому, что наступила зима. Важно обращать внимание на собственные ощущения и на то, как кожа реагирует на уход. При комбинированной коже разные участки лица могут нуждаться в разном количестве увлажняющего средства. Например, сухим зонам может требоваться больше ухода, чем участкам с выраженным жирным блеском.
Какие компоненты искать в зимнем кремеПри выборе средства для лица или рук Пантус рекомендует изучить состав. Разные компоненты помогают решать разные задачи: одни поддерживают защитный барьер, другие смягчают кожу или помогают ей удерживать влагу. По словам эксперта, внимание стоит обратить на следующие ингредиенты:
- Церамиды, холестерин и жирные кислоты помогают восстанавливать защитный барьер;
- Сквалан и масло ши смягчают кожу и уменьшают потерю влаги;
- Пантенол помогает успокоить раздражённую кожу;
- Гиалуроновая кислота и глицерин способствуют удержанию влаги;
- Вазелин создаёт защитный слой и препятствует испарению влаги.
Не обязательно искать все перечисленные вещества в одном средстве. Важнее подобрать состав и текстуру под потребности кожи и оценить собственную реакцию на продукт. Людям с сухой чувствительной кожей стоит обращать внимание на средства без отдушек. При этом маркировка unscented, то есть «без запаха», не всегда означает отсутствие компонентов, которые маскируют аромат и могут вызывать раздражение.
Когда наносить крем перед выходом на морозЗимний уход полезно продумать заранее, особенно если предстоит долго находиться на улице в снег, ветер или метель. Пантус советует наносить крем за 20–30 минут до выхода. За это время средство успеет равномерно распределиться по коже. При этом косметолог обращает внимание на важное ограничение: крем не способен предотвратить обморожение. В сильный мороз лицо необходимо дополнительно защищать одеждой.
Руки на улице тоже нуждаются в защите от холода. Перчатки помогают закрыть кожу от холодного сухого воздуха и не допустить усиления сухости. Таким образом, крем и одежда решают разные задачи. Средство помогает поддерживать кожу, а шарф и перчатки уменьшают её контакт с холодом и ветром.
Как ухаживать за руками зимойКожа рук зимой сталкивается не только с погодой. На её состояние влияют частое мытьё, контакт с водой и бытовыми средствами. Если после этого появляется сухость, стоит сделать крем частью привычного ухода. Средство можно наносить после каждого мытья рук и при появлении ощущения сухости. Для удобства крем можно держать рядом с раковиной или носить с собой. Наносить его рекомендуют на слегка влажную кожу, не забывая о кончиках пальцев и области вокруг ногтей.
Вместо очень горячей воды лучше использовать тёплую. После мытья стоит аккуратно промокнуть руки чистым полотенцем, а не растирать их. Эти простые действия помогают уменьшить дополнительное раздражение. При сухости рук можно обратить внимание на крем или мазь без отдушек и красителей. Если кожа реагирует на выбранное средство жжением или раздражением, стоит прекратить его использование и обсудить дальнейший уход с врачом. При мытье посуды и другой работе с водой перчатки помогают уменьшить контакт кожи с влагой и моющими средствами. На улице же они защищают руки от холода.
Как очищать лицо зимойОчищение остаётся частью ухода и в холодное время года, но оно не должно усиливать сухость. Пантус рекомендует зимой выбирать более мягкие средства, после которых не возникает ощущения стянутости. Если кожа уже шелушится и краснеет, попытка интенсивнее её очистить может усилить дискомфорт. Вместо этого стоит обратить внимание на бережное умывание и последующее увлажнение.
После умывания или душа кожу лучше аккуратно промокнуть полотенцем. Увлажняющий крем рекомендуют наносить, пока она ещё слегка влажная: так средство помогает удержать оставшуюся влагу. Для повседневного ухода не обязательно выбирать средство с сильной отдушкой. При чувствительности более подходящим вариантом может стать продукт без ароматизаторов. Если же даже мягкий уход вызывает выраженное жжение или раздражение, лучше обратиться к дерматологу.
Нужно ли отказываться от кислот, ретинола и скрабовЗимой важно следить не только за кремом и очищением, но и за средствами с активными компонентами. По словам Пантус, при появлении сухости и раздражения стоит реже использовать ретинол, кислоты, агрессивные пилинги и скрабы. Это не означает, что всем необходимо полностью исключить привычный уход. Ориентиром должно стать состояние кожи. Если после процедуры усиливается дискомфорт, не стоит продолжать её с прежней частотой только ради соблюдения привычного графика. Попытки активно отшелушивать сухую кожу зимой могут усилить потерю влаги. При шелушении стоит уделить внимание увлажнению. Если человек использует лечебные средства по назначению врача и замечает раздражение, изменение схемы лучше обсудить со специалистом.
Зачем пользоваться солнцезащитным кремом зимойХолодная погода не отменяет необходимости защищать открытые участки кожи от солнца.
«И не стоит забывать о солнцезащитных средствах: ультрафиолетовое излучение присутствует и зимой, а снег является дополнительным экраном, который отражает лучи», — отметила Пантус.
Для защиты можно выбрать водостойкое солнцезащитное средство широкого спектра с SPF не ниже 30. Открытые участки стоит дополнительно прикрывать одеждой и по возможности находиться в тени. Защита нужна не только лицу. Если руки остаются открытыми на улице, на них тоже стоит нанести солнцезащитное средство.
Что делать, если кожа уже шелушится и трескаетсяПри первых признаках сухости полезно пересмотреть привычный уход: выбрать мягкое очищение, регулярно использовать увлажняющее средство и защищать руки и лицо от холода. Важно не усиливать раздражение частым применением скрабов и агрессивных пилингов. Однако домашнего ухода иногда недостаточно. Если сухость не проходит, кожа болит, трескается, кровоточит или любое средство вызывает сильное жжение, стоит обратиться к дерматологу. Причину изменений и подходящий способ помощи определит специалист.
Особого внимания требуют и уже известные кожные заболевания. Зимой могут обостряться атопический дерматит и розацеа, поэтому при ухудшении состояния не стоит рассчитывать только на смену косметики. По словам Пантус, главная стратегия зимнего ухода — не ждать выраженных повреждений.