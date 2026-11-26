26 ноября 2026, 14:54

Врач Велозо: Использование хранящейся в ванной комнате косметики чревато экземой

Фото: iStock/Uzair Irfan

Дерматолог Лучиана Велозо назвала худшее место для хранения косметики. Об этом пишет издание Terra.