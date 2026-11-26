Дерматолог назвала худшее место для хранения косметики
Дерматолог Лучиана Велозо назвала худшее место для хранения косметики. Об этом пишет издание Terra.
Специалист утверждает, что ванная комната — не лучшее место для хранения косметики из-за высокой влажности. В таких условиях активно размножаются патогенные микроорганизмы, особенно в жидких, кремообразных продуктах, а также в пудрах, помадах и других средствах с широким горлышком и без дозатора.
Дерматолог предупреждает, что использование косметики, хранившейся в ванной, может привести к фолликулиту, экземе, дерматиту, акне и раздражению глаз. В завершение Велозо рекомендует избавляться от косметических средств, если они изменили цвет или запах, или на них появилась плесень.
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