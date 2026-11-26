26 ноября 2026, 15:16

Депутат Казанков призвал заранее купить кофе, шоколад и консервы к Новому году

Фото: iStock/Minerva Studio

Россиянам стоит уже сейчас начать закупать отдельные продукты к новогоднему столу, чтобы избежать традиционных декабрьских наценок. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Казанков.