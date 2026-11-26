В Госдуме перечислили продукты, которые уже пора закупать к Новому году
Россиянам стоит уже сейчас начать закупать отдельные продукты к новогоднему столу, чтобы избежать традиционных декабрьских наценок. Об этом Life.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Казанков.
Прежде всего, речь идёт о кофе, шоколаде и рыбных консервах. Парламентарий отмечает, что эти продукты обычно дорожают перед праздниками, но благодаря длительному сроку хранения их можно приобрести заранее.
Ситуация с продуктами, которые быстро портятся, сложнее. Казанков предполагает, что ближе к праздникам повысятся цены на свежие овощи и рыбу, которые не получится запасти впрок.
Ранее в Роскачестве перечислили правила хранения купленной к Новому году икры. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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