26 ноября 2026, 12:10

Продюсер Вольтов: на соцсети нужно выделять конкретное время

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Бесконечная лента новостей, мемов и сторис стала привычным фоном повседневности: миллионы пользователей ежедневно проводят в соцсетях часы, листая контент. За этим простым действием — отточенные алгоритмы, удерживающие внимание, и всё более ощутимая цена, которую платит человек за постоянный скроллинг.





Медиапродюсер, эксперт музыкальной и развлекательной индустрии Евгений Вольтов в беседе с «Радио 1» заявил, что можно не удалять приложения или устраивать цифровой детокс, важнее — научиться управлять средой: убрать внешние триггеры, сделать потребление предсказуемым и тренировать фокус небольшими регулярными практиками.





Первый шаг — убрать внешние триггеры. Уведомления — это чужие решения о том, когда вам отвлечься. Отключив необязательные, вы возвращаете себе право решать, когда обращаться к телефону.

«Зайдите в настройки уведомлений и оставьте только те, что действительно требуют немедленной реакции (звонки, сообщения от близких, рабочие срочности). Всё остальное — соцсети, новости, игры — переведите в режим "по запросу"», — отметил эксперт.

Второй шаг: выделяйте отдельное время на ленту. Вместо хаотичных заглядываний — ритуал.

«Выделяйте отдельное время (час) на ленту. Например, с 21:00 до 22:00 за чашкой кофе или чая. Так потребление контента становится предсказуемым, а не фоновым. Важно не количество времени, а его предсказуемость: мозг перестаёт ждать «награды» в случайные моменты», — пояснил Вольтов.

Третий шаг: одно дело в день — без телефона. Это будет тренировка «мышцы» фокуса: небольшая, но регулярная практика, которая возвращает способность удерживать нить.



«Выберите занятие, которое делаете каждый день (завтрак, прогулка, чтение, готовка), и выполняйте это без телефона под рукой. Начните с 10–15 минут — регулярность важнее длительности», — посоветовал продюсер.