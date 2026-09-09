09 сентября 2026, 07:25

Фото: iStock/RomoloTavani

Религия влияет на культуру, праздники, семейные традиции, искусство и повседневную жизнь миллионов людей. Разные верования по-своему отвечают на вопросы о смысле жизни, добре и зле, душе, смерти и связи человека с высшими силами. У каждой традиции есть священные тексты, обряды, места поклонения и узнаваемые знаки. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое религия простыми словами Какие виды религий существуют в мире Христианство: вера в Иисуса Христа и значение креста Православие, католицизм и протестантизм: главные направления христианства Ислам: Коран, молитва и символ полумесяца Иудаизм: Тора, синагога и звезда Давида Буддизм: путь к освобождению от страданий Индуизм: многообразие традиций и священный знак Ом Сикхизм, джайнизм, синтоизм и другие духовные традиции Почему важно уважать религиозные символы

Что такое религия простыми словами

Какие виды религий существуют в мире

Фото: iStock/artplus

Христианство: вера в Иисуса Христа и значение креста

Православие, католицизм и протестантизм: главные направления христианства

Фото: iStock/wideonet

Ислам: Коран, молитва и символ полумесяца

Иудаизм: Тора, синагога и звезда Давида

Буддизм: путь к освобождению от страданий

Фото: iStock/Asercank

Индуизм: многообразие традиций и священный знак Ом

Сикхизм, джайнизм, синтоизм и другие духовные традиции

Фото: iStock/Stockfoo

Почему важно уважать религиозные символы