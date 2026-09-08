Историк рассказал о важнейшем значении Дороги жизни во время блокады Ленинграда
Дорога жизни через Ладожское озеро являлась важнейшим каналом связи блокадного Ленинграда со страной во время Великой Отечественной войны. Благодаря ей город обеспечивали продуктами и вооружением, а также эвакуировали людей и промышленное оборудование. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин.
В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что особенное значение ладожский маршрут получил после того, как город полностью оказался в окружении, а поставки по суше стали невозможными. Так, Ладога стала главным связующим звеном между Ленинградом и остальной страной. С 22 ноября 1941 года по Дороге жизни доставляли продукты. Всего удалось переправить около 1,5 млн т продовольствия, которое позволило более чем полутора миллионам горожан выжить во времена блокады.
Ломагин уточнил, что ладожская коммуникация продолжала действовать до прорыва блокады в январе 1943 года. За это время путь стал важнейшим маршрутом эвакуации.
«Значительная часть людей была вывезена именно через Ладогу — сначала по воде, затем по ледовой трассе и снова водным путем после окончания ледового периода. По ней в общей сложности было эвакуировано около одного миллиона ленинградцев», — добавил историк.
Кроме того, Дорога жизни играла ключевую роль в снабжении фронта. По ней осуществлялись поставки вооружения, боеприпасов и живой силы для войск Ленинградского фронта и Краснознамённого Балтийского флота.