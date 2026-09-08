Историк рассказал о важнейшем значении Дороги жизни во время блокады Ленинграда

08 сентября 2026, 13:56

Историк Ломагин: через Ладогу в Ленинград доставляли грузы и эвакуировали людей

Фото: iStock/LARISA DUKA

Дорога жизни через Ладожское озеро являлась важнейшим каналом связи блокадного Ленинграда со страной во время Великой Отечественной войны. Благодаря ей город обеспечивали продуктами и вооружением, а также эвакуировали людей и промышленное оборудование. Об этом рассказал доктор исторических наук, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин.





В разговоре с «Известиями» эксперт отметил, что особенное значение ладожский маршрут получил после того, как город полностью оказался в окружении, а поставки по суше стали невозможными. Так, Ладога стала главным связующим звеном между Ленинградом и остальной страной. С 22 ноября 1941 года по Дороге жизни доставляли продукты. Всего удалось переправить около 1,5 млн т продовольствия, которое позволило более чем полутора миллионам горожан выжить во времена блокады.



Ломагин уточнил, что ладожская коммуникация продолжала действовать до прорыва блокады в январе 1943 года. За это время путь стал важнейшим маршрутом эвакуации.





«Значительная часть людей была вывезена именно через Ладогу — сначала по воде, затем по ледовой трассе и снова водным путем после окончания ледового периода. По ней в общей сложности было эвакуировано около одного миллиона ленинградцев», — добавил историк.