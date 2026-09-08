Обручальные кольца в России подорожают на 10–15%

08 сентября 2026, 13:07

Пара обручальных колец после Нового года обойдётся примерно в 92 тысячи рублей

Фото: Istock / Marina Moskalyuk

Обручальные и помолвочные кольца в России могут заметно подорожать в 2027 году. По данным Mash, рост цен составит минимум 10–15%, а главной причиной называют новые правила добычи золота.