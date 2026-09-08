Обручальные кольца в России подорожают на 10–15%
Обручальные и помолвочные кольца в России могут заметно подорожать в 2027 году. По данным Mash, рост цен составит минимум 10–15%, а главной причиной называют новые правила добычи золота.
Сейчас средняя стоимость пары обручальных колец составляет около 80 тысяч рублей. После Нового года за те же символы семейной жизни придётся отдавать уже примерно 92 тысячи.
С 1 сентября меняются правила получения лицензий на добычу золота: теперь разработчики не смогут просто выбрать перспективный участок и получить разрешение. Работать разрешат только на месторождениях, включённых в государственный реестр. Ожидается, что это может привести к сокращению объёмов добычи и, как следствие, дополнительному росту стоимости металла.
Есть и еще один фактор — налоговая нагрузка на ювелирных производителей увеличилась с 20% до 22%. При этом доля золота в стоимости готового украшения может доходить до 80%, поэтому изменения особенно сильно способны ударить по изделиям из драгоценного металла.
Помолвочные и обручальные кольца могут оказаться среди наиболее чувствительных к росту цен категорий. Покупатели нередко выбирают для них более высокую 750-ю пробу вместо распространённой 585-й — за счёт большего содержания чистого золота такие украшения стоят дороже.
Не обойдётся и без подорожания других драгоценных камней. По прогнозам аналитиков, средняя цена золота в 2026 году может составить $4500–4560 за унцию, а в отдельные моменты достигнуть рекордных $4920.
Читайте также: