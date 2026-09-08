115-летняя пенсионерка перед смертью поделилась секретом долголетия
В Японии в возрасте 115 лет ушла из жизни старейшая жительница страны Сигэко Кагава. Об этом сообщает Independent.
До последних дней долгожительница сохраняла ясный ум. Сама Кагава называла секретом своего долголетия ежедневную ходьбу и постоянную работу мозга. До 80 лет она практиковала как врач и проходила пешком около пяти километров в день, посещая пациентов на дому. В преклонные годы женщина поддерживала когнитивную активность с помощью каллиграфии и разгадывания головоломок.
Родственники Кагавы также рассказали, что она придерживалась простого и строгого режима: ложилась спать и просыпалась всегда в одно и то же время, а также полноценно питалась трижды в день. В 2025 году во время медицинского обследования выяснилось, что у Кагавы не было хронических заболеваний, при этом она практически не принимала лекарства.
Сигэко Кагава родилась 28 мая 1911 года. В 1934-м окончила Осакский женский медицинский колледж. В 1947 году вышла замуж, а через год родила дочь. После кончины Кагавы статус старейшей жительницы Японии перешёл к 114-летней Фую Кисимото, проживающей в Киото.
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