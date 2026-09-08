115-летняя пенсионерка перед смертью поделилась секретом долголетия

08 сентября 2026, 14:59

115-летняя жительница Японии назвала секретом долголетия мозговую работу

Фото: istockphoto/PIKSEL

В Японии в возрасте 115 лет ушла из жизни старейшая жительница страны Сигэко Кагава. Об этом сообщает Independent.