«Критически важно»: Россиянам рассказали, что реально нужно делать на даче в мае

06 мая 2026, 13:49

Садовод Туманов: работу на даче в мае нужно начать с культивации почвы

В подмосковных городах уже высаживают цинерарию и калибрахоа, а дачники спешат «расконсервировать» участки после зимы. Но какие работы действительно принесут пользу, а какие — лишь пустая трата сил и даже угроза здоровью?





Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» призвал не белить деревья, не жечь костры и не переутомляться. Главное на участке, по его мнению, — вовсе не рекордный урожай.





«Я за свою жизнь не побелил ни одного дерева и считаю, что это совершенно не нужно. Опасность солнечных ожогов прошла ещё в марте, поэтому это делать нужно было либо с осени, либо в начале марта. Сейчас бесполезно», — заявил эксперт.

«В саду лучше ограничиться поверхностным рыхлением тяпкой или граблями. Это одновременно уничтожает сорняки, насыщает почву кислородом и, что критически важно весной, закрывает влагу, не давая ей испаряться через почвенную корку», — сказал Туманов.