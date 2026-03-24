Садовод дала советы по подготовке теплицы к новому дачному сезону

Садовод Туманова: перед началом дачного сезона нужно продезинфицировать теплицу
Перед новым дачным сезоном необходимо провести дезинфекцию в теплице и обновить там верхний слой грунта. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
Она посоветовала сейчас накидать в теплицу побольше снега, чтобы насытить почву влагой. После этого парник надо будет тщательно помыть внутри и снаружи мыльным раствором. Это поможет улучшить светопропускаемость.
«Также весной следует провести дезинфекцию для уничтожения оставшихся с прошлого сезона возбудителей вирусных, бактериальных и грибковых болезней. Лучше всего для этого подходят специальные моющие средства с содержанием йода, которые можно купить в магазине», — добавила Воронова в разговоре с Москвой 24.
Такие средства нужно развести согласно инструкции и опрыскать раствором из пульверизатора всю теплицу, включая почву.
Эксперт порекомендовала каждые три года обновлять верхний слой почвы, поскольку посадки истощают землю, происходит уплотнение, которое делает почву менее проницаемой для воздуха. Для этого необходимо насыпать не менее семи см земли, купленной в магазине, заключила Воронова.
Для этого нужно снять хотя бы семь сантиметров земли сверху и насыпать новую, желательно не из огорода, в которой могут быть вредители, а купленную в специализированном магазине, посоветовала Воронова.