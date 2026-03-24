Садовод дала советы по подготовке теплицы к новому дачному сезону

24 марта 2026, 18:22

Садовод Туманова: перед началом дачного сезона нужно продезинфицировать теплицу

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Перед новым дачным сезоном необходимо провести дезинфекцию в теплице и обновить там верхний слой грунта. Об этом рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.





Она посоветовала сейчас накидать в теплицу побольше снега, чтобы насытить почву влагой. После этого парник надо будет тщательно помыть внутри и снаружи мыльным раствором. Это поможет улучшить светопропускаемость.





«Также весной следует провести дезинфекцию для уничтожения оставшихся с прошлого сезона возбудителей вирусных, бактериальных и грибковых болезней. Лучше всего для этого подходят специальные моющие средства с содержанием йода, которые можно купить в магазине», — добавила Воронова в разговоре с Москвой 24.