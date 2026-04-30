Садоводам назвали идеальное время для посадки картофеля

30 апреля 2026, 12:43

Депутат Чаплин: Майские заморозки могут погубить молодые всходы картофеля

Картошку стоит сажать, когда зацветет черемуха. Такой совет садоводам дал депутат Госдумы и председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.





По его словам, для посадки картофеля необходимо ориентироваться на температуру почвы, а не полагаться на конкретные календарные дни. Он уточнил, что грунт должен прогреться не менее чем до +8...+10°С, поскольку при более низкой температуре клубни могут загнить.



Кроме того, майские заморозки способны уничтожить молодые всходы картофеля. В этой связи Чаплин посоветовал не торопиться с посадкой картошки.





«Не гонитесь за рекордами. Сажайте картофель, когда почва прогреется до нужной температуры — это важнее любых календарей. В 2026 году из-за аномального тепла можно начинать чуть раньше, но обязательно следите за прогнозом заморозков», — отметил депутат в разговоре с Life.ru.