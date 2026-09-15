«Кровотечение из глаз и кишечника»: Инфекционист подробно описал, как протекает лихорадка Эбола

15 сентября 2026, 19:26

Инфекционист Рябов: лихорадка Эбола протекает в несколько этапов

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Лихорадка Эбола — это не одномоментное состояние, а последовательно развивающийся процесс, который проходит несколько стадий: от скрытого инкубационного периода до тяжёлой геморрагической фазы с внутренними и внешними кровотечениями. Как распознать болезнь, чем она отличается от обычных инфекций и почему получила название «геморрагическая»?





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» объяснил, что у любого вирусного инфекционного заболевания есть свои этапы, и Эбола — не исключение.





«У этой болезни есть свои определённые этапы. Сначала так называемый скрытый этап, то есть первый этап после заражения, когда симптоматики нет. Это инкубационный период, когда вирус распространяется в организме.

Продолжительность этого периода может варьироваться: одна-две недели», — уточнил эксперт.

«После инкубационного периода начинается клиническая стадия, напоминающая обычное острое инфекционное заболевание. Симптоматика: высоченная температура, рвота, жидкий стул, быстрое обезвоживание. Однако самое опасное начинается позже. Из-за агрессивного воздействия вируса на систему свёртывания крови развивается геморрагический синдром. И поэтому начинаются внутренние и внешние кровотечения: из носа, из глаз, из мочевыводящих путей, из кишечника, а также происходят кровотечения во внутренние органы. Это прежде всего то, что определяет характер этого заболевания. Именно эта особенность дала болезни её название — "геморрагическая лихорадка"» ,— объяснил Рябов.

«Смертность достигает 50%, потому что иммунная система организма успевает справляться с этим вирусом, и люди выздоравливают, — отметил он.