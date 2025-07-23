Круглогодичный призыв в армию: что изменится, кого коснется и как будет работать новый закон
В России могут изменить порядок призыва на военную службу: новый законопроект предлагает проводить призывные мероприятия круглогодично, а не только весной и осенью. Что это значит для граждан, когда инициатива может вступить в силу и как будет работать новая система, расскажет «Радио 1».
В чем суть законопроекта о круглогодичном призывеВ Госдуму внесен законопроект, который предлагает радикально изменить систему призыва на срочную военную службу. Инициатива предусматривает возможность проводить призывные мероприятия в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Это касается медицинских комиссий, заседаний призывных комиссий и выдачи повесток.
При этом отправка призывников к местам службы останется в традиционных временных рамках: весной (с 1 апреля по 15 июля) и осенью (с 1 октября по 31 декабря). Разработчики законопроекта считают, что такая мера позволит равномерно распределить нагрузку на военкоматы и призывные комиссии, сократив пиковые нагрузки весной и осенью.
Когда рассмотрят законопроект о круглогодичном призывеДокумент был внесён в Госдуму 22 июля 2025 года. Ожидается, что его рассмотрение в первом чтении состоится уже в рамках осенней парламентской сессии.
В случае одобрения законопроекта и последующего подписания президентом, изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.
Как будет выглядеть новый порядок призываОсновные этапы призыва сохранятся, но график их проведения изменится:
- круглый год — военкоматы будут проводить медицинские осмотры, собеседования, оформлять документы и выносить решения призывных комиссий;
- весной и осенью — состоится отправка граждан в войска.
Это нововведение позволит призывникам заранее подготовиться и избежать ситуаций, когда все этапы проходят в сжатые сроки.
Почему вводят круглогодичный призыв
Равномерная нагрузка на военкоматы
Законопроект направлен на оптимизацию работы призывной системы. При круглогодичном подходе сотрудники военкоматов смогут более тщательно проводить медицинские осмотры и проверку документов без сезонных авралов.
Удобство для граждан
Призывники получат больше времени для сбора справок, прохождения медкомиссий и решения спорных вопросов, связанных с отсрочками или освобождением от службы.
Современные технологии
Новый порядок призыва органично вписывается в цифровизацию системы воинского учета: электронные повестки и реестры позволят оперативно уведомлять граждан и упрощать процедуры.
Улучшение качества отбора
Увеличение сроков работы призывных комиссий позволит более тщательно оценивать здоровье и психологическую готовность призывников.