23 июля 2025, 16:34

Фото: istockphoto / DIMUSE

В России могут изменить порядок призыва на военную службу: новый законопроект предлагает проводить призывные мероприятия круглогодично, а не только весной и осенью. Что это значит для граждан, когда инициатива может вступить в силу и как будет работать новая система, расскажет «Радио 1».





Содержание В чем суть законопроекта о круглогодичном призыве Когда рассмотрят законопроект о круглогодичном призыве Как будет выглядеть новый порядок призыва Почему вводят круглогодичный призыв Равномерная нагрузка на военкоматы Удобство для граждан Современные технологии Улучшение качества отбора

В чем суть законопроекта о круглогодичном призыве

Когда рассмотрят законопроект о круглогодичном призыве

Как будет выглядеть новый порядок призыва

круглый год — военкоматы будут проводить медицинские осмотры, собеседования, оформлять документы и выносить решения призывных комиссий;

весной и осенью — состоится отправка граждан в войска.

Почему вводят круглогодичный призыв

Равномерная нагрузка на военкоматы

Удобство для граждан

Современные технологии

Улучшение качества отбора