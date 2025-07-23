Депутат Тарасенко в день смерти 11 раз проголосовал в Госдуме
Депутат Госдумы Михаил Тарасенко в день смерти успел проголосовать 11 раз. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
22 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о кончине Тарасенко. В этот же день чиновник каким-то образом успел поддержать распорядок работы нижней палаты парламента и закон «О денонсации Конвенции о водно-болотных угодьях».
Также Тарасенко проголосовал за закон о праве вдовам участников СВО пользоваться их автомобилями до официального вступления в наследство.
В общей сложности, в день смерти он проголосовал в Госдуме 11 раз.
Канал отмечает, что по правилам ведомства, на время болезни депутат может передать свою карточку для голосования коллегам, которые проголосуют за него. Вероятнее всего, в случае Тарасенко произошло то же самое.
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