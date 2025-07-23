Белорусы, проживающие в России, получили право участвовать в местных выборах
Граждане Белоруссии, постоянно проживающие в России, смогут участвовать в выборах в органы местного самоуправления. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Теперь белорусы, постоянно проживающие в РФ, могут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичное право получат и россияне в Белоруссии.
Основанием для нововведения стал Протокол от 13 марта 2025 года, вносящий изменения в Договор о равных правах граждан между РФ и Белоруссией от 1998 года. Документ был инициирован Путиным в июле.
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