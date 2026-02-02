«Кто главный в доме?» – вопрос, который убивает семью. Учимся грамотно распределить обязанности и избегать конфликтов с партнёром

02 февраля 2026, 15:22

Психолог Щанкина: надо уходить от формулировки «должен» и заботиться о партнёре

Современные пары зачастую продолжают жить по старым правилам, которые уже не работают. Оба партнёра зарабатывают, однако быт и забота о семье по-прежнему ложатся на плечи женщин. Кто виноват в этом перекосе обязанностей и как избежать конфликтов?





«Долженствование» вместо заботы

«Если мы говорим о том, что мужчины и женщины не безразличны друг другу, то это долженствование: "кто чего должен" хорошо бы рассматривать сквозь призму заботы друг о друге».

Откуда берётся «ты должен» и почему это не работает

«Мы живём в постиндустриальном обществе, особенно в мегаполисе. Мужчина работает — и вроде бы всё, он выполнил свои обязательства. Женщина тоже работает, но у неё ещё и дом, воспитание детей. Чувство недовольства здесь достаточно справедливо».

Как выбраться из ловушки обязанностей

Союз, а не набор ролей