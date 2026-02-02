«Кто главный в доме?» – вопрос, который убивает семью. Учимся грамотно распределить обязанности и избегать конфликтов с партнёром
Психолог Щанкина: надо уходить от формулировки «должен» и заботиться о партнёре
Современные пары зачастую продолжают жить по старым правилам, которые уже не работают. Оба партнёра зарабатывают, однако быт и забота о семье по-прежнему ложатся на плечи женщин. Кто виноват в этом перекосе обязанностей и как избежать конфликтов?
«Долженствование» вместо заботы
Современная семья оказалась в ловушке устаревших представлений о ролях. Женщина работает, ведёт быт и растит детей. Мужчина тоже работает, но считает, что его вклад на этом заканчивается. Однако реальность давно изменилась, а язык, на котором партнёры говорят друг с другом, — нет.
В подкасте «Включи психолога» Студии Р1 специалисты центра психологической поддержки мужчин «ПряМой Диалог» Глеб Слобин и Наталия Щанкина разбирают, почему отношения всё чаще строятся на списке обязанностей, а не на взаимной поддержке.
Послушать выпуск полностью можно по ссылке.
Психолог Наталия Щанкина сразу обозначает суть конфликта:
«Если мы говорим о том, что мужчины и женщины не безразличны друг другу, то это долженствование: "кто чего должен" хорошо бы рассматривать сквозь призму заботы друг о друге».
Именно здесь, по словам специалиста, проходит водораздел. Пока партнёры обсуждают, «кто кому что должен», отношения превращаются в деловые переговоры, где распределяют ресурсы, а не выстраивают близость. А язык долга плохо совместим с любовью, поддержкой и эмпатией.
Откуда берётся «ты должен» и почему это не работает
Психолог Глеб Слобин обращает внимание на разрыв между реальностью и социальными установками:
«Мы живём в постиндустриальном обществе, особенно в мегаполисе. Мужчина работает — и вроде бы всё, он выполнил свои обязательства. Женщина тоже работает, но у неё ещё и дом, воспитание детей. Чувство недовольства здесь достаточно справедливо».
Корень проблемы — в столкновении сразу двух систем ожиданий. Первая — социальная: мифы о «добытчике» и «хранительнице очага», которые продолжают транслироваться, несмотря на изменившийся уклад жизни. Вторая — семейная: личные ожидания партнёров друг от друга, которые зачастую даже не проговариваются вслух.
Когда эти системы не совпадают, возникает напряжение. Мужчина может считать, что, обеспечивая семью, он полностью выполняет свою роль. Женщина при этом ждёт участия в быту и воспитании. Итог — обиды, претензии и ощущение несправедливости, которое накапливается годами.
Как выбраться из ловушки обязанностей
Психологи подчёркивают: выход начинается с пересмотра самого языка, на котором партнёры говорят друг с другом.
Один из первых шагов — заменить «ты должен» на «нам важно». Вместо спора о том, кто и что обязан делать, стоит задать другой вопрос: куда пара движется и что для неё действительно важно — в быту, в воспитании детей, в атмосфере дома. Такой разговор создаёт ощущение общности, а не противостояния.
Не менее важно отделить социальные мифы от личных ценностей. Часть ожиданий продиктована стереотипами — например, представлением о мужчине-супергерое или женщине, которая «всё успевает». Другая часть — реальными потребностями в поддержке, уважении и помощи. Пока эти вещи не разделены, партнёры продолжают спорить не о себе, а о навязанных ролях.
Ещё один ключевой момент — говорить не об обязанностях, а о возможностях. Формулировка «ты должен» звучит как ультиматум. А фраза о том, что тяжело справляться в одиночку и хочется найти решение вместе, становится приглашением к диалогу.
Союз, а не набор ролей
Психологи подчёркивают: когда партнёры начинают видеть друг в друге союзников, а не исполнителей социальных сценариев, вопрос «кто главный» теряет смысл. На его месте появляется другой — «как нам вместе хорошо».
Главный в доме — не тот, кто приносит «мамонта», а тот, кто участвует в создании общего пространства. Семья — не бизнес-проект с жёстко прописанными функциями, а живой организм, где роли меняются в зависимости от обстоятельств, сил и возможностей.
Язык «должен» — это язык контроля, который разрушает близость. Язык «нам важно» — язык союза. Когда партнёры перестают делить обязанности по гендерным лекалам и начинают договариваться как две взрослые личности, вопрос власти отпадает сам собой. Главным становится не статус, а общее пространство заботы и уважения, которое они создают вместе.