«Источник боли»: Психоаналитик рассказала о внутренней драме Лепса после расставания с Кибой

29 января 2026, 18:24

Психоаналитик Смолярчук: расставание с Кибой Лепс будет переносить сложно

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Кажется, что мужчине с таким опытом, статусом и характером, как у Григория Лепса, расставание — сущий пустяк. Но психология, по словам специалистов, устроена сложнее. Расставание с Авророй Кибой может повлиять на артиста очень неблагоприятно.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что несмотря на весь опыт Лепса, его богатство и цинизм, мужчина в нём переживает разрыв как мальчик. И здесь в бой вступают два непримиримых противника: холодный расчёт и наивная душа, жаждущая любви.





«После разрыва с Авророй внутри артиста идёт жестокая борьба двух начал. С одной стороны — трезвый, циничный разум, который всё понимает и может купить. Но именно эта доступность и убивает интерес, ведь суть — в азарте охоты. И тогда говорит душа, которая у мужчины любого возраста остаётся детской», — сказала она.

«Он верит в сказку. Здравый смысл Лепсу говорил: "Куда ты, старый, потный, лысый дядька, лезешь? Ей же нужны твои связи и твои деньги". А душа просила любви, признания и восхищения. Именно это противоречие и становится источником боли. Разум твердит о расчёте, но душа успела поверить в искренность чувств и "сказку". Справиться с этим внутренним конфликтом будет непросто, что бы он ни говорил на камеру», — пояснила Смолярчук.