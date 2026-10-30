«Кто рано встаёт, тому Бог подаёт»: Россиянам объяснили истинное значение пословицы

30 октября 2026, 12:12

Психолог Касимова: люди не должны вставать в 6 утра из-за пословицы о Боге

Фото: iStock/Drazen Zigic

Раннее пробуждение называют секретом успеха, но подходит оно не всем. Где заканчивается польза раннего подъёма и начинается мода, вредная для здоровья?





Психолог, телесно-ориентированный терапевт София Касимова в беседе с «Радио 1» отметила, что ранние подъёмы — не универсальная добродетель, а социальный джетлаг.





«Большинству из нас ранние подъёмы не подходят. Явных жаворонков около 25% населения — это те люди, которые легко встают в 5-6 утра. Остальные живут в социальном джетлаге: ранние подъёмы противоречат их биологической природе. Поэтому в выходные они спят на 2-4 часа больше — и только тогда чувствуют себя свежими и отдохнувшими», — сказала она.

«Одна из главных задач человека на земле — развитие Духа и раскрытие подобия Творца. Это никакого отношения ко сну не имеет. По трактовке этого утверждения: рано встать — значит, осознать важность движения по Пути духовному. Блага не распределяются лучше на тех, кто встаёт в 6 утра. Иногда даже наоборот: вы теряете здоровье, когда идёте против своей природы», — объяснила Касимова.