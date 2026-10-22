Психолог объяснил, какие дети чаще всего становятся жертвами мошенников

22 октября 2026, 04:06

Психолог Гульдан: Послушные дети чаще всего попадают в ловушки мошенников

Фото: iStock/chameleonseye

Послушные дети и подростки чаще других становятся жертвами телефонных мошенников. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.