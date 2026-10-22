Психолог объяснил, какие дети чаще всего становятся жертвами мошенников
Послушные дети и подростки чаще других становятся жертвами телефонных мошенников. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.
По его словам, наиболее уязвимы не хулиганы и не асоциальные подростки, а придерживающиеся социальных норм и сосредоточенные на учёбе дети, которые привыкли слушаться родителей и доверять авторитетным взрослым. Именно они с наибольшей вероятностью попадают под дистанционное манипулирование.
Гульдан отметил, что во всех известных ему уголовных делах прослеживается одна схема: ребёнка сначала запугивают, а затем убеждают, что он выполняет секретное задание спецслужб. В результате его руками совершается преступление.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке задержали 66-летнего пластического хирурга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности читайте здесь.
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