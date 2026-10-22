Психолог объяснила, почему детям нужно время для скуки

22 октября 2026, 12:22

Перегруженное расписание может лишить ребёнка интереса к любимым занятиям

Фото: istockphoto / SeventyFour

Стремление родителей как можно раньше научить ребёнка читать, писать и осваивать иностранные языки может привести к переутомлению и снизить интерес к занятиям. Детям важно оставлять время для свободной игры, фантазии и отдыха, чтобы они могли развиваться в собственном темпе.





Об этом Life.ru рассказала психолог, популяризатор хюгге-философии и основатель эко-отеля «Поле» Марина Смирнова. По её словам, родители нередко стараются заполнить каждую минуту полезными занятиями, опасаясь упустить время для развития ребёнка. Однако ранние достижения не гарантируют, что в будущем человек станет счастливым и уверенным в себе.



Когда занятий слишком много, дети устают, капризничают и теряют интерес даже к тому, что раньше им нравилось. Взрослые могут воспринимать это как отсутствие мотивации, хотя ребёнку зачастую просто необходим отдых. Детской психике нужно свободное время не меньше, чем новым впечатлениям.

«Я хочу поговорить о детской игре. Помните, как мы играли? Для целого мира хватало палочки или камешка. Спичка становилась принцессой, листочек — платьем. Мы сами придумывали истории, смотрели на облака и видели замки. Так рождалась фантазия», — подчёркивает психолог.

«Что делать родителям? Уважать детство. Не сравнивать своего ребёнка с другими и не требовать того, к чему он ещё не готов. Оставлять в расписании место для прогулок, фантазии, самостоятельных игр. Иногда гулять без цели, замечать муравьёв, слушать птиц, собирать листья», — сказала Смирнова.