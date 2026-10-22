Психолог объяснила, почему детям нужно время для скуки
Стремление родителей как можно раньше научить ребёнка читать, писать и осваивать иностранные языки может привести к переутомлению и снизить интерес к занятиям. Детям важно оставлять время для свободной игры, фантазии и отдыха, чтобы они могли развиваться в собственном темпе.
Об этом Life.ru рассказала психолог, популяризатор хюгге-философии и основатель эко-отеля «Поле» Марина Смирнова. По её словам, родители нередко стараются заполнить каждую минуту полезными занятиями, опасаясь упустить время для развития ребёнка. Однако ранние достижения не гарантируют, что в будущем человек станет счастливым и уверенным в себе.
Когда занятий слишком много, дети устают, капризничают и теряют интерес даже к тому, что раньше им нравилось. Взрослые могут воспринимать это как отсутствие мотивации, хотя ребёнку зачастую просто необходим отдых. Детской психике нужно свободное время не меньше, чем новым впечатлениям.
«Я хочу поговорить о детской игре. Помните, как мы играли? Для целого мира хватало палочки или камешка. Спичка становилась принцессой, листочек — платьем. Мы сами придумывали истории, смотрели на облака и видели замки. Так рождалась фантазия», — подчёркивает психолог.Смирнова отметила, что обилие готового контента может лишать ребёнка возможности самостоятельно создавать сюжеты и искать развлечения. При этом психолог не призывает полностью отказываться от технологий. Важно, чтобы мультфильмы и другие готовые впечатления не вытесняли собственные открытия ребёнка. Даже скука может стать отправной точкой для творчества.
Во время игры дети учатся договариваться, справляться с эмоциями, принимать решения и пробовать разные роли. В отличие от занятий с заданными правилами и оценками, свободная игра позволяет ошибаться, менять замысел и начинать заново без страха не оправдать ожидания взрослых.
«Что делать родителям? Уважать детство. Не сравнивать своего ребёнка с другими и не требовать того, к чему он ещё не готов. Оставлять в расписании место для прогулок, фантазии, самостоятельных игр. Иногда гулять без цели, замечать муравьёв, слушать птиц, собирать листья», — сказала Смирнова.По мнению эксперта, подготовка к будущему заключается не только в освоении букв и цифр. Не менее важны любознательность, умение прислушиваться к себе, находить решения и радоваться жизни. Поэтому родителям важно не заполнять всё свободное время ребёнка своими планами, а оставлять ему пространство для самостоятельного развития.