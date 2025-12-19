19 декабря 2025, 16:49

Wylsacom / Валентин Петухов (Фото: Telegram @Wylsared)

Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom, – один из самых влиятельных техноблогеров России. Его YouTube-канал, посвящённый электронике, гаджетам и технологиям, насчитывает более 10 миллионов подписчиков, а сам он давно вышел за рамки блогерской среды, став заметной фигурой в общественной и технологической повестке. Подробнее о его биографии читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Вилсакома: от Соснового Бора до первых публикаций Работа в госструктурах и первый конфликт с системой iPhone, Apple и рождение Wylsacom Рост, реклама и выход за рамки гаджетов Личная жизнь и публичные споры Вопрос Путину и разговор о цифровом суверенитете

Биография Вилсакома: от Соснового Бора до первых публикаций

Работа в госструктурах и первый конфликт с системой

iPhone, Apple и рождение Wylsacom

Рост, реклама и выход за рамки гаджетов

Личная жизнь и публичные споры

Вопрос Путину и разговор о цифровом суверенитете

«Конкуренция всегда нужна, и я уверен, что она будет. Дело только в одном – в соблюдении российских законов. Проблема в том, что западные мессенджеры не соблюдают российское законодательство».

«С появлением MAX Россия добилась цифрового суверенитета. Мессенджер был последним, недостающим, инструментом».

«Конкуренция нужна всегда и во всём. Конкуренты будут и у MAX».