Самый популярный обозреватель Apple в России Wylsacom: кто он такой, чем известен и какой вопрос задал Путину?
Валентин Петухов, более известный под псевдонимом Wylsacom, – один из самых влиятельных техноблогеров России. Его YouTube-канал, посвящённый электронике, гаджетам и технологиям, насчитывает более 10 миллионов подписчиков, а сам он давно вышел за рамки блогерской среды, став заметной фигурой в общественной и технологической повестке. Подробнее о его биографии читайте в материале «Радио 1».
Биография Вилсакома: от Соснового Бора до первых публикаций
Будущий блогер родился в 1985 году в городе Сосновый Бор на побережье Финского залива. Интерес к технике проявился у него ещё в подростковом возрасте – решающим моментом стала покупка первого компьютера, когда Валентину было 14 лет. Параллельно с увлечением играми и электроникой он начал писать заметки для профильных журналов, которые массово появлялись в России в конце 1990-х – начале 2000-х годов.
Несмотря на явную склонность к технологиям, Петухов выбрал прагматичный путь и поступил на юридический факультет МГУУ Правительства Москвы. Однако интерес к IT не исчез: он создал сайт с программным обеспечением для телефонов Nokia, администрировал игровой сервер Lineage II и продолжал погружаться в цифровую среду.
Работа в госструктурах и первый конфликт с системой
Началом официальной карьеры стала работа в московском госаппарате – в контрольном комитете, отвечавшем за инвестиционные программы столицы. Столкнувшись с закрытостью структуры, Петухов по собственной инициативе создал сайт с нормативными документами, который помогал гражданам правильно оформлять обращения.
Эта инициатива не была одобрена руководством. В результате Валентин покинул госслужбу по собственному желанию. Он позже признавался, что не сожалел о принятом решении, несмотря на финансовые трудности: журналистская работа в профильных изданиях и редакторская деятельность в разделе «Смартфоны» доходов почти не приносили, и приходилось зарабатывать юридическими консультациями.
iPhone, Apple и рождение Wylsacom
Поворотным моментом стал 2007 год, когда вышел первый iPhone. Петухов заметил, что при огромном интересе к продукции Apple в русскоязычном сегменте интернета практически отсутствовали качественные тематические ресурсы. В 2011 году он решил сделать ставку на YouTube.
Так появился канал Wylsacom – название произошло от аббревиатуры WYLSA (Would You Like Some Apple – «не желаете ли яблок?»). Изначально блог был полностью посвящён технике Apple. Первые ролики были простыми и снимались без монтажа, но всё изменилось после выхода видео с переводом и озвучкой презентации iPhone 4S Стива Джобса. Ролик собрал около полутора миллионов просмотров и стал отправной точкой стремительного роста канала.
За несколько месяцев аудитория увеличилась до 70 тысяч подписчиков – впечатляющий результат для того времени. Петухов инвестировал кредитные средства в технику, научился монтажу, улучшил визуальное качество и начал регулярно появляться в кадре.
Рост, реклама и выход за рамки гаджетов
К 2013 году на канал подписались около 500 тысяч человек, а рекламодатели, которые раньше сомневались, сами начали выходить на блогера. К 2016 году Петухов расширил команду, запустил дополнительные каналы и вышел за рамки исключительно «яблочной» тематики, добавив автомобили, игры и другие направления.
В 2018 году Wylsacom был назван самым богатым российским видеоблогером: его рекламные доходы составили 82 млн рублей. Среди партнёров значились Сбербанк, «МегаФон» и Sony. Одновременно усилилась и критика – блогеру стали ставить в упрёк избыточную рекламу. Сам Петухов на это отвечал, что не рекламирует некачественные устройства, а платят ему «за время, потраченное на распаковку».
В 2019 году он стал самым популярным русскоязычным YouTube-блогером по версии Brand Analytics, а в 2020-м появился в программе «Вечерний Ургант».
Личная жизнь и публичные споры
О личной жизни Петухова известно немного. Он женат на Полине Шпилевой, с которой знаком со студенческих лет. У пары двое детей – дочь и сын, которые иногда появлялись в видео, посвящённых детским приложениям.
В 2021 году журнал Forbes включил Петухова в список топ-40 самых успешных российских звёзд до 40 лет, оценив его доход в 3,6 млн долларов за год. В том же году широкий резонанс вызвала новость о том, что блогер выкупил все места в самолёте для перелёта в Сочи. В ответ на критику он подчёркивал, что не идёт на компромиссы с качеством контента и рекламы.
К 2022 году число подписчиков его канала достигло 10,1 млн. Петухов пообещал, что после получения «бриллиантовой кнопки» YouTube представит аудитории «что-то глобальное и абсолютно новое».
Вопрос Путину и разговор о цифровом суверенитете
Во время программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года Валентин Петухов задал вопрос президенту России Владимиру Путину о создании национального мессенджера MAX, поинтересовавшись, действительно ли он так необходим и сможет ли конкурировать с зарубежными платформами.
Президент ответил, что конкуренция необходима всегда, однако ключевая проблема иностранных сервисов заключается в несоблюдении российского законодательства:
«Конкуренция всегда нужна, и я уверен, что она будет. Дело только в одном – в соблюдении российских законов. Проблема в том, что западные мессенджеры не соблюдают российское законодательство».
Путин также отметил, что с запуском MAX Россия вошла в число трёх стран, обладающих полным цифровым суверенитетом, поскольку именно мессенджер оставался последним недостающим элементом цифровой инфраструктуры.
В дальнейшем глава государства уточнил:
«С появлением MAX Россия добилась цифрового суверенитета. Мессенджер был последним, недостающим, инструментом».
При этом он подчеркнул, что у MAX будут конкуренты, а сама конкуренция – необходимое условие развития:
«Конкуренция нужна всегда и во всём. Конкуренты будут и у MAX».