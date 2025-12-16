Посвящённый нейросетям «Урок цифры» решили продлить до 21 декабря

16 декабря 2025, 20:07

оригинал Фото: сайт урокцифры.ру

Урок на тему «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» решили продлить до 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.