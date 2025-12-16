Посвящённый нейросетям «Урок цифры» решили продлить до 21 декабря
Урок на тему «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» решили продлить до 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Больше узнали о нейросетях и прокачали своего ИИ-ассистента уже более 33 000 школьников. Теперь ещё больше ребят успеют ближе познакомиться с работой нейросетей и получить сертификат о прохождении урока.
В министерстве напомнили, что тренажёр доступен онлайн на платформе. Пройти задания можно дома или на занятиях в школе.
Урок подготовили эксперты Яндекса. Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» реализует АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
