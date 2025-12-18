Госдума разрешила подтверждать возраст через MAX при покупке табака и алкоголя

18 декабря 2025, 18:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Госдума приняла закон, который позволяет подтверждать возраст с помощью платформы MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков, а также при ряде других операций. Об этом сообщает РИА Новости.