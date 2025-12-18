Достижения.рф

Госдума разрешила подтверждать возраст через MAX при покупке табака и алкоголя

Фото: iStock/gorodenkoff

Госдума приняла закон, который позволяет подтверждать возраст с помощью платформы MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков, а также при ряде других операций. Об этом сообщает РИА Новости.



Документ расширяет использование платформы на продажу бытовых газосодержащих товаров, участие в лотереях, посещение зрелищных мероприятий и покупку информационной продукции. Кроме того, закон вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов. Формулировки о распространении информации о таких продажах соотносятся с действующим законодательством.

Закон также уточняет правила регистрации доменных имен: российские юрлица будут регистрировать сайты, за исключением доменов госорганов и государственных компаний, которые будут оформляться через некоммерческие компании из перечня правительства. Для регистрации потребуется идентификация лица через ЕСИА, подчеркнул глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Иван Мусатов

