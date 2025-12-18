В создании единого учебника по информатике будут участвовать учителя

18 декабря 2025, 19:51

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учителя информатики присоединятся к разработке учебника по своему предмету в школах. В столице на площадке Московского центра качества образования по инициативе Минпросвещения стартовал Всероссийский форум учителей информатики «Обновление содержания учебного предмета «Информатика»: инновации и ценностные основы»





В ходе заседания министр просвещения Сергей Кравцов пригласил учителей поучаствовать в разработке единого государственного учебника по информатике.



На форуме были представлены все 89 регионов России, в том числе Подмосковье, – это более 300 учителей информатики. Об этом рассказал «Радио 1» руководитель Института содержания и методов обучения им. Леднёва Максим Костенко. Он объяснил, почему было решено создать единый государственный учебник по информатике.

«Последние пять лет вся система школьного образования работает над укреплением единства образовательного пространства. Обновлены образовательные стандарты, приняты федеральные рабочие программы по каждому учебному предмету. Следующий шаг в укреплении единого образовательного пространства – это как раз создание единых государственных учебников по каждому предмету. Такая задача поставлена президентом», – напомнил Костенко.

«Сейчас активно развивается научно-технический прогресс – мы видим это в повседневной жизни. Современные дети живут в цифровом мире. Естественно, изменения отражаются и на содержании программы, и учебника по информатике. Эта тема связана с современными цифровыми инструментами, а также с этическими нормативными ограничениями и возможностями использования искусственного интеллекта», – пояснил собеседник «Радио 1».