Культуролог прокомментировала новый закон о фильмах

25 августа 2025, 12:26

Культуролог Серебрянская: в кино следует провести ревизию

Фото: iStock/fergregory

Министерство культуры России сможет проверять вышедшие ранее фильмы и сериалы на соответствие нормам о традиционных ценностях и новых запретов. Такое заявление сделала председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.





Культуролог, лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская в беседе с «Радио 1» уверила, что любимые всеми фильмы советского времени и 2000-х годов останутся в прокате.





«Может быть, есть фильмы, которые стоит пересмотреть на предмет нового закона, но это будет не сильно большая потеря. Просто есть некоторые представленные на кинофестивалях фильмы, которые ужасно представляют нашу страну, а выходишь после просмотра, смотришь на прекрасный город, солнышко, свою семью и думаешь, что это все неправда. Почему бы не сделать ревизию?» — сказала она.

«Не нужно этого пугаться, потому что с каким-либо безобразием ребенок сам сможет познакомиться, а с хорошими вещами нужно помогать знакомить, необходимо прикладывать усилия. Поэтому важно, чтобы тот визуальный материал, который идет через государственные какие-то телеканалы, платформы был соответствующего качества и соответствующих ориентиров», — объяснила культуролог.