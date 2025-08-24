Умер актер из «Ищейки» и «Отпуска» Евгений Туренко

24 августа 2025, 19:09

Актер из «Ищейки» и «Отпуска» Евгений Туренко скончался на 84-м году жизни

Евгений Туренко (Фото: vk.com/id93657020)

Заслуженный артист Кубани Евгений Туренко скончался на 84‑м году жизни, сообщили в Краснодарском отделении Союза театральных деятелей России.