Умер актер из «Ищейки» и «Отпуска» Евгений Туренко
Заслуженный артист Кубани Евгений Туренко скончался на 84‑м году жизни, сообщили в Краснодарском отделении Союза театральных деятелей России.
В некрологе отмечается, что Туренко — лауреат премии Марийского комсомола, артист Краснодарского краевого музыкального театра ТО «Премьера» имени Л. Г. Гатова — запомнился горожанам как жизнерадостный и творческий человек. Он писал стихи, выступал с авторскими программами, моноспектаклями и концертами; его часто узнавали по колоритной шляпе и деятельному характеру.
Евгений Владимирович родился 3 сентября 1941 года в станице Крымской (ныне город Крымск) Краснодарского края. Получив образование в Краснодарском станкостроительном техникуме, некоторое время работал по специальности, а затем поступил в Саратовское театральное училище имени И. А. Слонова. Творческую карьеру он начал в Оренбургском государственном театре оперетты, затем служил в Марийском государственном музыкальном театре имени Шкетана. В 1982 году вернулся на родину и продолжил работу в Краснодарском музыкальном театре.
Туренко — автор двух сборников стихов: «Пусть сады цветут» (2006) и «Я возвращу тебя в тот день» (2008), а также создатель музыкально‑поэтических спектаклей по стихам Пушкина, Есенина, Дементьева, Твардовского и других поэтов.
Зрителям он также знаком по ролям в кино и сериалах: в 2018 году сыграл начальника тюрьмы в «Ищейке‑3» (вместе с Анной Банщиковой, Александром Макогоном и Ольгой Литвиновой), а в 2021 году появился в сериале «Отпуск», исполнив роль старика рядом с Валей Карнавал, Татьяной Догилевой, Павлом Майковым, Демисом Карибидисом, Кузьмой Сапрыкиным и Араратом Кещяном.
Читайте также: