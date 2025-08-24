Актер из фильма «Джон Уик 3» посетил Москву
Американский актёр, мастер боевых искусств, каскадёр и режиссёр Марк Дакаскос, известный по ролям в фильмах «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3», побывал на церемонии открытия Международной недели кино в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в столице с 23 по 27 августа. Со сцены Дaкаскос поприветствовал гостей по‑русски, сказав — «Добрый вечер». Среди присутствующих был также сербский режиссёр, музыкант и писатель Эмир Кустурица, дважды лауреат «Золотой пальмовой ветви» Канн.
В рамках недели кино в Москву прибыли представители кинематографа из нескольких десятков стран, в том числе из Китая, ОАЭ, Бразилии, Франции и Египта.
