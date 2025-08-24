Актер из фильма «Джон Уик 3» посетил Москву

24 августа 2025, 22:40

Актер Марк Дакаскос пришел на открытие Международной кинонедели в Москве

Марк Дакаскос (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский актёр, мастер боевых искусств, каскадёр и режиссёр Марк Дакаскос, известный по ролям в фильмах «Плачущий убийца», «Братство волка» и «Джон Уик 3», побывал на церемонии открытия Международной недели кино в кинотеатре «Художественный» в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости.