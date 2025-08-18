Культуролог рассказала, какие фильмы могут не пройти проверку на традиционные ценности

18 августа 2025, 11:00

Культуролог Серебрянская одобрила пересмотр фильмов по новому закону о ценностях

Фото: istockphoto /fergregory

1 марта 2026 года в России вступает в силу закон о блокировке выдачи прокатного удостоверения кинокартинам, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности. Подробнее о сути нововведения в беседе с «Радио 1» рассказала культуролог, лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская.







«Это не сильно плохо, если фильмы, которые выходили ранее, будут пересматриваться и им будет дана оценка. Потому что если брать фильмы, которые были сделаны 10, 15, 20 лет назад и получили призовые места на фестивалях, я бы, например, пересмотрела с позиции нового закона. Не все, что там сказано – хорошо», – отметила Серебрянская.

«Поэтому я уверена, что все любимые нами фильмы в этом плане в полном порядке. Конечно, возможно, какие-то картины стоит пересмотреть в свете нового закона, но вряд ли это станет большой потерей. Наше кинонаследие сохранится, а вот те фильмы, которые мы смотрели скорее по необходимости…Может, и не стоит их беречь», – заключила культуролог.