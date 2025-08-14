Над Невой впервые прозвучит голос Виктора Цоя
В ночь на субботу над Невой зазвучит голос Виктора Цоя в рамках звукового шоу «Петербургского дневника» «Поющие мосты», которое посвятят памяти музыканта.
Отмечается, что 15 августа исполнится 35 лет со дня гибели Цоя.
Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов рассказал, что шоу начнется в 01:10 с «Гимна Великому городу».
«Затем петербуржцы и гости города услышат симфоническую версию песни "Группа крови". При этом впервые в рамках шоу "Поющие мосты" прозвучит голос Виктора Цоя — посетители шоу услышат архивную запись "Кукушки"», — отметил Смирнов.
Он добавил, что завершит программу симфоническая версия композиции «Кончится лето».
