Достижения.рф

Суд запретил пять песен группы «Ленинград» для несовершеннолетних

В Петербурге ограничили доступ подростков к ряду песен «Ленинграда»
Сергей Шнуров (Фото: Одноклассники / Ленинград)

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд признал ряд песен группы «Ленинград» недопустимыми для распространения среди несовершеннолетних.



Решение было вынесено ещё в октябре 2024 года, но стало известно широкой публике только сейчас.

По заключению экспертов, тексты этих треков могут оказывать негативное влияние на психику подростков, вызывая нездоровый интерес к определённым темам. В список запрещённых вошли песни «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ».

Специалисты указали, что содержание композиций нарушает законодательство и способно повредить духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому развитию детей.

Инициатором разбирательства стала сенатор Маргарита Павлова, которая направила обращение в районную прокуратуру.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0