Суд запретил пять песен группы «Ленинград» для несовершеннолетних
В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд признал ряд песен группы «Ленинград» недопустимыми для распространения среди несовершеннолетних.
Решение было вынесено ещё в октябре 2024 года, но стало известно широкой публике только сейчас.
По заключению экспертов, тексты этих треков могут оказывать негативное влияние на психику подростков, вызывая нездоровый интерес к определённым темам. В список запрещённых вошли песни «Кандидат», «Н<…>Е», «Ч.П.Х.», «ОСПА» и «РУССКИЕ».
Специалисты указали, что содержание композиций нарушает законодательство и способно повредить духовному, нравственному, социальному, психическому и физическому развитию детей.
Инициатором разбирательства стала сенатор Маргарита Павлова, которая направила обращение в районную прокуратуру.
