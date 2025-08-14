В России пенсионеров обучат распознавать угрозы от мошенников

14 августа 2025, 10:18

Фото: iStock/Inside Creative House

Российское общество «Знание» намерено начать обучать пенсионеров распознавать угрозы от мошенников. Об этом заявил глава организации Максим Древаль.





В своей беседе с РИА Новости он отметил, что до конца года его организация намерена провести свыше 1300 лекций, в которых пенсионерам расскажут про кибербезопасность.





«Вижу нашу задачу не столько в информировании, сколько в том, чтобы научить людей распознавать угрозы, дать им знания и инструменты, которые позволят вовремя распознать опасность и не попасться на уловки», — сказал Древаль.