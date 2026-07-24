«Купаться в лучах солнца»: жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде в выходные

24 июля 2026, 13:11

Синоптик Шувалов: в Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается 24–25°C

Фото: iStock/arcady_31

Жителей столичного региона в предстоящие выходные ждет комфортная летняя погода. Однако в отдельных районах Подмосковья все же возможны дожди. Где вероятность осадков окажется выше и к чему готовиться?





О погоде на ближайшие дни в эфире «Радио 1» рассказал руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.



«Вероятность дождя на завтра ещё сохраняется. Он, конечно, не будет повсеместным, но вот в воскресенье все модели дружно дают тёплую погоду с температурой где-то 24–25°C и без осадков. Так что, в принципе, погода близка к климатической норме. Это то, что и должно быть в эти дни июля в Москве и Подмосковье», — отметил специалист.

«Сейчас все циклоны идут восточнее Москвы, затрагивая восточные области Центрального района. Например, Владимир, Иваново, Рязань — на завтра там дожди могут быть даже местами сильные. Может быть, Электросталь тоже накроет более основательно. Так что именно восток затронет, а запад, скорее всего, будет купаться в лучах солнца», — добавил Шувалов.