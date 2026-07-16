Метеоролог предрёк Великобритании печальное будущее из-за изменения климата
Экстремальные погодные явления в Великобритании будут усугубляться по причине изменения климатических условий. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер.
Учёный связал рекордные температуры, зафиксированные на юге Англии в мае и июне, с глобальным потеплением. Он отметил, что рост средних мировых температур надёжно подтверждён данными многолетних наблюдений.
По словам Паркера, в ближайшие десятилетия климатическая ситуация будет ухудшаться. Хотя температурные рекорды не обязательно будут обновляться ежегодно из‑за естественной изменчивости погоды, экстремальные условия станут гораздо более частыми. Профессор подчеркнул, что подобные прогнозы не должны никого удивлять, так как научное сообщество ранее предупреждало о таком развитии событий.
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