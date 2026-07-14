Климатолог предупредила об опасном изменении температуры на планете
Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо заявила, что экстремальная жара в Соединенных Штатах указывает на устойчивое изменение климата. По ее оценке, периоды высоких температур становятся дольше, сильнее и опаснее для жителей Северной Америки. Об этом пишет РИА Новости.
Эксперт отметила, что привычное отношение к летнему зною уже не соответствует новым условиям. Жара требует серьезного внимания со стороны людей, семей и местных властей, поскольку несет угрозу здоровью и городской инфраструктуре.
В последние недели высокая температура вместе со штормами осложнила жизнь в ряде американских регионов. В Нью-Йорке в прошлый четверг воздух прогрелся до 38 градусов, из-за чего на улицах начал плавиться асфальт.
Несколько городов Восточного побережья перенесли либо отменили мероприятия ко Дню независимости. В субботу экстремальная погода оставила без электроснабжения не менее 840 тысяч домовладений.
В жаркую погоду важно пить воду небольшими порциями в течение дня, не дожидаясь сильной жажды. Лучше ограничить алкоголь, крепкий кофе и сладкие газированные напитки — они могут усиливать обезвоживание. Выбирайте легкую светлую одежду из натуральных тканей, носите головной убор и солнцезащитные очки. Старайтесь не находиться под прямыми лучами солнца с 11:00 до 16:00, а прогулки, работу на улице и занятия спортом переносите на утро или вечер.
Дома закрывайте окна, выходящие на солнечную сторону, шторами или жалюзи, а проветривать помещение лучше ночью и ранним утром. При отсутствии кондиционера можно охлаждаться прохладным душем, влажными полотенцами или ванночками для ног. Особое внимание стоит уделить детям, пожилым людям, беременным и тем, кто имеет хронические заболевания: им лучше чаще оставаться в прохладных помещениях. Если появились слабость, головокружение, тошнота, учащенное сердцебиение или спутанность сознания, необходимо немедленно уйти в тень или прохладу, выпить воды и при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь.
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