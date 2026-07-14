Климатолог предупредила об опасном изменении температуры на планете

14 июля 2026, 07:41

Климатолог Хэйхо предупредила об усилении волн жары в США

Фото: iStock/lamyai

Профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо заявила, что экстремальная жара в Соединенных Штатах указывает на устойчивое изменение климата. По ее оценке, периоды высоких температур становятся дольше, сильнее и опаснее для жителей Северной Америки. Об этом пишет РИА Новости.