Куприянов день 13 сентября: почему в этот день нельзя заниматься рукоделием и пересаживать растения, народные приметы
Каждый год 13 сентября православные верующие вспоминают святого мученика Киприана Карфагенского — епископа, богослова и подвижника III века. В народном календаре этот день получил название Куприянов день. В 2025 году праздник выпадает на субботу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Праздник 13 сентября: память святого мученика Киприана КарфагенскогоСвятой Киприан родился около 200 года в Карфагене, в семье знатного сенатора-язычника. Получив прекрасное образование, он сделал успешную карьеру адвоката и преподавателя красноречия. Однако, несмотря на славу и богатство, Киприан стремился найти истинный духовный путь.
В 46 лет он полностью изменил свою жизнь: отказался от прежнего достатка, раздал имущество и принял христианство. Уже через два года он стал епископом Карфагена. Его служение пришлось на время жестоких гонений на христиан при императоре Деции. Когда многие верующие, в том числе священнослужители, отреклись от веры, Киприан проявил стойкость и продолжал проповедовать, защищая христианские идеалы.
После окончания репрессий встал вопрос о возвращении отрекшихся в Церковь. Киприан отстаивал строгую позицию: прощение должно исходить только от епископа или назначенного им пресвитера, а не от простых исповедников. Это вызвало богословский конфликт с папой римским Стефаном, едва не приведший к расколу. Но противостояние прервалось: папу арестовали и казнили. Спустя несколько лет и самого Киприана схватили, сослали и затем казнили.
Перед смертью он молился, а его мученическая кончина стала символом стойкости и верности Христу.
Традиции народного праздника Куприянов деньНа Руси Куприянов день имел особое значение и считался переходом от лета к осени. В народе его называли Журавлинка или Журавлиное вече, так как именно в это время журавли собирались на болотах перед отлетом в теплые края. Считалось, что вмешательство человека в этот процесс может нарушить природный порядок.
К этому дню поспевала клюква — «журавлиная ягода». Сбор начинался только с 13 сентября: если сорвать ягоды раньше, это грозило бедами. По поверьям, женщины могли столкнуться с бесплодием, а мужчины — с душевными расстройствами.
Клюкву ценили за лечебные свойства. Из нее готовили морсы, варенье, домашние вина и настойки, использовали при простудах, сердечных и желудочных болезнях. Женщины применяли клюквенный сок в косметике — он помогал улучшать цвет лица и бороться с пигментацией.
В этот день крестьяне занимались трудом: мужчины работали в поле, собирая морковь, репу, лук и тыквы, а женщины убирали в доме, готовили блюда из ягод. Особенно популярными были клюквенные пироги, символизировавшие завершение летнего цикла.
По традиции ягоды, собранные в Куприянов день, считались обладающими особой силой. Их сушили, складывали в мешочки из синей ткани и носили как обереги от бед и неудач.
Что нельзя делать 13 сентябряСогласно народным поверьям, Куприянов день сопровождался строгими запретами. Считалось, что в болотах в этот период активизировались кикиморы, которые могли завести человека в трясину, поэтому приближаться к таким местам запрещалось.
Существовали и другие запреты:
- нельзя отправляться в дальние поездки — дорога окажется тяжелой и безуспешной;
- нельзя занимать и одалживать деньги — это грозило потерей финансового благополучия;
- не принимали подарки от незнакомцев — вместе с ними можно было «принять» чужую беду;
- нельзя ссориться, кричать и проявлять агрессию — конфликты сулили долгие неурядицы;
- запрещалось заниматься рукоделием и особенно вязать узлы — считалось, что это «завяжет» удачу;
- нельзя пересаживать растения — они будут плохо расти;
- не делали крупных покупок и вложений — они считались неудачными.
Народные приметы на 13 сентябряНаши предки внимательно следили за природой и поведением птиц, чтобы предсказать погоду:
- журавли летят клином и высоко — зима будет ранней и суровой;
- летят низко — морозов ждать не стоит;
- если лебеди уже улетели — ждите скорых снегопадов;
- если остались — осень будет долгой и теплой;
- нахохлившиеся куры и гуси предвещали ненастье;
- цветущий одуванчик означал продолжение теплой осени;
- туман на рассвете — к ясной погоде;
- высокие муравейники предвещали холодную зиму.