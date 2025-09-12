Куприянов день 13 сентября: почему в этот день нельзя заниматься рукоделием и пересаживать растения, народные приметы

12 сентября 2025, 15:28

Каждый год 13 сентября православные верующие вспоминают святого мученика Киприана Карфагенского — епископа, богослова и подвижника III века. В народном календаре этот день получил название Куприянов день. В 2025 году праздник выпадает на субботу. О том, что ​можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Праздник 13 сентября: память святого мученика Киприана Карфагенского Традиции народного праздника Куприянов день Что нельзя делать 13 сентября Народные приметы на 13 сентября

Праздник 13 сентября: память святого мученика Киприана Карфагенского

Традиции народного праздника Куприянов день

Что нельзя делать 13 сентября

нельзя отправляться в дальние поездки — дорога окажется тяжелой и безуспешной;

нельзя занимать и одалживать деньги — это грозило потерей финансового благополучия;

не принимали подарки от незнакомцев — вместе с ними можно было «принять» чужую беду;

нельзя ссориться, кричать и проявлять агрессию — конфликты сулили долгие неурядицы;

запрещалось заниматься рукоделием и особенно вязать узлы — считалось, что это «завяжет» удачу;

нельзя пересаживать растения — они будут плохо расти;

не делали крупных покупок и вложений — они считались неудачными.

Народные приметы на 13 сентября