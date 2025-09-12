В Тюмени планируют ввести туристический налог
В Тюмени с 1 января 2026 года планируется ввести туристический налог. Об этом пишет URA.RU.
Уточняется, что со следующего года все организации и физические лица, предоставляющие услуги временного проживания в Тюмени, будут обязаны уплачивать новый налог. Это касается гостиниц, отелей, хостелов и иных объектов размещения. Размер налоговой ставки будет установлен городской думой Тюмени, говорится в материале.
В мэрии сообщили, что ставки налогов будут устанавливаться в соответствии с нормативными правовыми актами, принятыми представительными органами муниципальных образований. Платить сбор будут не сами туристы, а компании и частные предприниматели, предоставляющие услуги временного проживания.
