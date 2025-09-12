В Красноярском крае введен карантин по сибирской язве

12 сентября 2025, 13:36

Фото: iStock/quantic69

На территории поселка Первомайский Красноярского края введен карантин по сибирской язве. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Котюков.





Согласно документу, выявлено два очага с радиусом угрожаемой зоны в 20 километров от них. Чтобы предотвратить распространение, власти вводят строгие санитарные меры, в том числе запрет на перемещение животных, убой и вывоз мяса, корма и так далее. К тому же в зоне запрещено проводить ярмарки и выставки.



Карантин действует до 29 сентября включительно. Сибирскую язву выявили в эту среду у одного из животных.





«За людьми, находившимися в контакте с животными, установлено медицинское наблюдение. Провакцинировано всё восприимчивое поголовье», — говорится в указе.