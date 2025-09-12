Волынец: Педагог является самым бесправным участником образовательного процесса

12 сентября 2025, 00:07

На сегодняшний день педагог является самым бесправным и уязвимым участником образовательного процесса. Такое мнение выразила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.





Накануне стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне статуса и полномочий родительского собрания в школе. В рамках нового закона предполагается предоставление прав родителям принимать решения по вопросам меню для учеников, школьной формы и внеурочной деятельности.





«Пока у меня больше вопросов, чем ответов к этой инициативе, потому что не может каждый участник образовательного процесса, например, родитель, влиять, потому что у каждого свое видение. Подстроиться под мнение каждого родителя невозможно», — заявила Волынец в разговоре с Общественной Службой Новостей.