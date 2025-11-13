Кузьминки осенние 14 ноября: почему в этот день нельзя совершать необдуманные покупки и как не навлечь болезни, народные приметы
В народном календаре 14 ноября отмечают Кузьминки осенние — один из самых ярких осенних праздников, завершающих свадебный сезон. В старину в этот день прощались с осенью, готовились к зиме и устраивали последние весёлые застолья. В 2025 году Кузьминки выпадают на пятницу. О том, что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».
Какой церковный праздник отмечают 14 ноябряЦерковный праздник 14 ноября посвящён памяти святых бессребреников Космы и Дамиана, которых в народе называли Кузьмой и Демьяном. Они жили в III–IV веках в Малой Азии и были родными братьями. По преданию, Бог даровал им навык врачевания — святые лечили людей бесплатно, требуя взамен лишь веру во Христа. За свою бескорыстность и доброту они получили прозвище «бессребреники».
Жизнь братьев закончилась трагически. Их бывший наставник, движимый завистью, заманил Косму и Дамиана в горы под предлогом сбора лекарственных трав и убил, а тела сбросил в реку. Память святых чтят как символ сострадания, милосердия и искренней веры.
В народе день памяти получил название Кузьминки осенние или Курьи именины — по старинному обычаю в этот день принято дарить куриц, которые считались символом достатка и домашнего уюта.
Традиции и обычаи праздника КузьминкиНа Руси Кузьминки считались рубежом между осенью и зимой. Народные пословицы говорили: «Кузьма-Демьян кует лёд на воде и на земле», «Косма закует, а Михайло раскует» — то есть после Кузьмы и Демьяна начинались морозы, которые держались до весны.
«Челобитные куры» и праздничная трапеза
Одной из старинных традиций было преподнесение так называемых «челобитных кур». Крепостные крестьянки дарили их своим хозяйкам в знак уважения и благодарности. Таких кур не забивали — их яйца считались целебными. Курица занимала главное место и на праздничном столе. Готовили куриный бульон с лапшой, курники — пироги с курицей, а также жареных и печёных кур с капустой или яблоками.
Завершение свадебного сезона
Кузьминки считались последним днём свадебного сезона. После 14 ноября свадьбы прекращались до Масленицы. Молодожёнам в этот день часто дарили иконы с изображением Космы и Дамиана — покровителей семьи и ремесла. В народном сознании святых нередко представляли кузнецами, «кующими» семейное счастье.
«Похороны Кузьмы и Демьяна»
В некоторых регионах проводился обряд «похорон Кузьмы-Демьяна» — символическое прощание с осенью. Молодёжь делала чучело, наряжала его в мужскую одежду, устраивала шуточную «свадьбу», а затем сжигала. Так народ провожал уходящий сезон и встречал зиму с надеждой на обновление и плодородие.
Что нельзя делать на Кузьминки 14 ноябряДень Кузьмы и Демьяна окружён множеством запретов и поверий. Наши предки верили, что нарушение традиций может привести к несчастьям, болезням или семейным конфликтам.
Что нельзя делать 14 ноября:
- отказывать в милостыне. Считалось, что отказ обездоленному приведёт к собственным бедам и лишениям;
- ссориться и ругаться. Конфликты, особенно между супругами, могли обернуться долгими раздорами;
- смотреть в глаза, подавая милостыню. По поверьям, можно «перенять» чужие несчастья;
- выливать воду после купания младенца на улицу. Это могло принести ребёнку тревожный сон и слёзы;
- совершать необдуманные покупки. Такие вещи «вытягивают» деньги из дома;
- гнать кошку из дома. Кошка считалась оберегом, связующим мир людей с потусторонним. Доброе отношение к ней приносило удачу и покой в дом.
Народные приметы 14 ноября: какой будет зимаКузьминки традиционно считались временем народных примет и прогнозов на будущую зиму:
- оттепель в этот день — к мягкой зиме;
- мороз с утра — к скорому похолоданию;
- листья ещё держатся на деревьях — зима будет долгая и суровая;
- грязь и слякоть на дорогах — морозы придут не раньше конца января;
- снегопад 14 ноября — весной будет сильное половодье;
- реки начинают замерзать — следующий год будет урожайным;
- мяукающая ночью кошка — к радостному событию в семье.