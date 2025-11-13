Кузьминки осенние 14 ноября: почему в этот день нельзя совершать необдуманные покупки и как не навлечь болезни, народные приметы

13 ноября 2025, 16:32

Фото: istockphoto / Smileus

В народном календаре 14 ноября отмечают Кузьминки осенние — один из самых ярких осенних праздников, завершающих свадебный сезон. В старину в этот день прощались с осенью, готовились к зиме и устраивали последние весёлые застолья. В 2025 году Кузьминки выпадают на пятницу. О том, что ​можно и нельзя делать ​в ​этот день, расскажет «Радио 1».





Содержание Какой церковный праздник отмечают 14 ноября Традиции и обычаи праздника Кузьминки Что нельзя делать на Кузьминки 14 ноября Народные приметы 14 ноября: какой будет зима

Какой церковный праздник отмечают 14 ноября

Традиции и обычаи праздника Кузьминки

«Челобитные куры» и праздничная трапеза

Завершение свадебного сезона

«Похороны Кузьмы и Демьяна»

Что нельзя делать на Кузьминки 14 ноября

отказывать в милостыне. Считалось, что отказ обездоленному приведёт к собственным бедам и лишениям;

ссориться и ругаться. Конфликты, особенно между супругами, могли обернуться долгими раздорами;

смотреть в глаза, подавая милостыню. По поверьям, можно «перенять» чужие несчастья;

выливать воду после купания младенца на улицу. Это могло принести ребёнку тревожный сон и слёзы;

совершать необдуманные покупки. Такие вещи «вытягивают» деньги из дома;

гнать кошку из дома. Кошка считалась оберегом, связующим мир людей с потусторонним. Доброе отношение к ней приносило удачу и покой в дом.

Народные приметы 14 ноября: какой будет зима