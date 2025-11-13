Арестованный за наркотики рэпер хочет сыграть свадьбу в СИЗО
Рэпер Никита Вартиков, известный как Obe1Kanobe, хочет сыграть свадьбу со своей возлюбленной Анной Пантелеевой прямо в СИЗО. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Церемония бракосочетания состоится 4 декабря. Девушка исполнителя хочет выйти за него замуж, «несмотря ни на что».
«Мы с Никитой вместе ходили в зал, в рестораны, просто проводили время вместе дома... Никита занимается музыкой, спортом, всегда очень поддерживал меня, помогал во всем, был очень добр и заботлив», – поделилась она.Музыкант находится под стражей по делу о покушении на сбыт наркотиков. При обыске в его квартире нашли 22 горшка с коноплей, семена и удобрения, самодельный парник, а также другое оборудование для выращивания психотропных растений.
Прокуратура запросила для фигуранта 11 лет колонии строгого режима, однако он считает обвинения надуманными и безосновательными. Полиция задержала его 28 марта.