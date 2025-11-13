Арестованный за наркотики рэпер хочет сыграть свадьбу в СИЗО

13 ноября 2025, 15:29

РЕН ТВ: Рэпер Obe1Kanobe хочет сыграть свадьбу в СИЗО

Фото: iStock/Diy13

Рэпер Никита Вартиков, известный как Obe1Kanobe, хочет сыграть свадьбу со своей возлюбленной Анной Пантелеевой прямо в СИЗО. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.





Церемония бракосочетания состоится 4 декабря. Девушка исполнителя хочет выйти за него замуж, «несмотря ни на что».

«Мы с Никитой вместе ходили в зал, в рестораны, просто проводили время вместе дома... Никита занимается музыкой, спортом, всегда очень поддерживал меня, помогал во всем, был очень добр и заботлив», – поделилась она.