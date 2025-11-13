Россиянам рассказали, какие подарки для родственников можно выбрать на Новый год
Финансист Щербаченко: список подарков на Новый год стоит составить заранее
Поиск новогодних подарков часто отнимает много сил и финансов. Как правильно подойти к этому вопросу, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.
По его словам, лучше составить список идей и распланировать бюджет заранее, чтобы избежать спонтанных покупок и сделать процесс подготовки к праздникам радостным.
«Рассмотрите совместные подарки. Дорогой подарок родителям можно купить в складчину с братом или сестрой. Не забудьте про мелочи! Заложите 10-15% от бюджета на упаковку, красивую открытку с тёплыми словами и, возможно, небольшое лакомство (шоколад, бутылка вина) к основному подарку», — посоветовал Щербаченко в беседе с Life.ru.
Эксперт добавил, что деньги на Новый год лучше не дарить. Их можно заменить на сертификаты на косметику, украшения и любые другие товары.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой на совместное исследование сети магазинов Fix Price и холдинга РОМИР пишет, что сертификаты на неинтересные мероприятия возглавили топ самых нежелательных подарков среди россиян (54%).
На втором месте (51%) оказались книги по саморазвитию, предметы интерьера (46%), алкоголь (37%), а также косметика или парфюмерия (34%).
«В целом более половины участников исследования считают, что главное в подарке — внимание и забота, а не его стоимость. Для четверти опрошенных идеальный подарок — это несколько небольших, но значимых вещей. При этом 17% россиян все же признают, что цена имеет значение, особенно если даритель может себе это позволить», — отметили аналитики.