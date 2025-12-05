«Квашеная капуста и кефир вместо таблеток»: Микробиолог рассказал, почему ферментированные продукты важнее пробиотиков

05 декабря 2025, 16:24

Микробиолог Шестаков: стакан кефира и квашеная капуста лучше пробиотиков

Фото: iStock/mescioglu

Йогурты, квашеная капуста, соленые огурцы — все это не просто вкусная традиция, а стратегический запас для нашего здоровья. Почему «живые» продукты из банки могут быть эффективнее аптечных капсул, как они влияют на иммунитет и настроение, и почему есть их нужно не только зимой?





Руководитель группы микробной биотехнологии Биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий канала «Наука» Андрей Шестаков в беседе с «Радио 1» заявил, что ферментированные продукты — это не новомодное изобретение, а древнейшая пищевая традиция, проверенная веками.





«Это продукты, которые изменились посредством полезных или, как минимум, безопасных для человека микроорганизмов. История употребления таких продуктов человеком очень давняя, и это приносило ему пользу», — отметил он.

«Идея была в том, что сам по себе этот процесс приводил к долгому хранению. Сегодня мы ценим их не только за вкус и срок годности, но и за пользу для микробиома — сообщества бактерий в нашем кишечнике, которое напрямую влияет на здоровье, иммунитет и даже психику», — объяснил Шестаков.

«В стакане кефира содержится колоссальное количество микробов. Они в своей среде активны и готовы выжить, проходя желудочно-кишечный тракт. Ферментированные продукты — не сезонная история, а важная часть ежедневного рациона. Их нужно есть регулярно, чтобы поддерживать внутреннюю экосистему организма в балансе», — резюмировал микробиолог.

