Вирусолог объяснил значение выявления случая двухлетнего заражения COVID-19

28 ноября 2025, 00:09

Вирусолог Альштейн: У женщины из Калуги был не очень патогенный COVID-19

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

У женщины из Калуги был не очень патогенный вирус, поэтому она не умерла, хотя была его носителем два года. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.





Ранее «Москва 24» со ссылкой на журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology сообщала, что жительница Калуги была носителем COVID-19 на протяжении двух лет. Известно, что организм женщины был сильно ослаблен из-за ВИЧ. В сентябре 2022 года она обратилась в медучреждение с жалобами на кишечник. Во время лечения врачи выяснили, что коронавирус присутствовал в её организме на протяжении двух лет.



Альтштейн отметил, что если бы у пациентки был бы очень патогенный вирус, то он бы её убил.





«А так он длительно в этом организме существует, по-видимому, его патогенность не так велика, чтобы справиться с этим человеком и убить его», — сказал вирусолог в разговоре с RT.