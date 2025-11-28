Вирусолог объяснил значение выявления случая двухлетнего заражения COVID-19
У женщины из Калуги был не очень патогенный вирус, поэтому она не умерла, хотя была его носителем два года. Об этом рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.
Ранее «Москва 24» со ссылкой на журнал Frontiers in Cellular and Infection Microbiology сообщала, что жительница Калуги была носителем COVID-19 на протяжении двух лет. Известно, что организм женщины был сильно ослаблен из-за ВИЧ. В сентябре 2022 года она обратилась в медучреждение с жалобами на кишечник. Во время лечения врачи выяснили, что коронавирус присутствовал в её организме на протяжении двух лет.
Альтштейн отметил, что если бы у пациентки был бы очень патогенный вирус, то он бы её убил.
«А так он длительно в этом организме существует, по-видимому, его патогенность не так велика, чтобы справиться с этим человеком и убить его», — сказал вирусолог в разговоре с RT.
Он добавил, что в Африке был зафиксирован случай у человека с ВИЧ, когда у него много месяцев продолжалась инфекция, которая мутировала и получился новый вариант COVID-19 — «омикрон».