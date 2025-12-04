«От витамина А до молодости клеток»: Диетолог раскрыла пользу любимого зимнего фрукта
Диетолог Соломатина: мандарины омолаживают кожу
Мандарины — это не просто символ Нового года, но и кладезь полезных веществ.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, какие именно биологически активные компоненты делают этот фрукт настоящим защитником здоровья, особенно в сезон простуд.
«Помимо известного витамина С, мандарины богаты каротиноидами — предшественниками витамина А, который отвечает за обновление кожи и слизистых. Это главное: вирусу, который сейчас может сесть на слизистую и дальше проникнуть в клетку, как бы закрывается доступ», — пояснила она.
Еще один важный элемент, по словам эксперта, — биофлавоноид гесперидин, понижающий уровень окислительного стресса и останавливающий воспаление.
«Он стабилизирует наши клеточные мембраны, и клетка остается как можно дольше молодой. Это тоже очень важно», — отметила диетолог.
Отдельно Соломатина выделила пользу клетчатки и пектинов, которые не только улучшают пищеварение, но и помогают очищать организм.
«Они убирают радионуклиды, соли тяжелых металлов, но главное — понижают уровень холестерина и сахара в крови», — дополнила собеседница.