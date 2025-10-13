Врач рассказала, когда российская вакцина от ротавируса может стать общедоступной
Врач Соседова: в 2026 году вакцина от ротавируса в РФ может стать общедоступной
Учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали вакцину против ротавирусной инфекции. Она может получить регистрационное удостоверение в 2026 году. Учёные планируют завершить исследования и подать документы в Минздрав в конце 2025 года.
Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с «Радио 1» заявила, что главное новшество — способ введения. Все импортные аналоги — это пероральные капли, тогда как российская вакцина является внутримышечной.
«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, внутримышечная, и она похожа на все те прививки, которые мы привыкли получать в рутинной практике», — пояснила Нелли Соседова.
Этот метод, по словам эксперта, гарантирует, что вся доза препарата попадет в организм, чего сложно добиться при пероральном приеме из-за возможного срыгивания у младенцев.
«Это будет российская разработка, и она по нашему законодательству сможет попасть в календарь профилактических прививок. Тогда дети все на бесплатной основе смогут получать эту вакцину», — подчеркнула спикер.
Соседова уточнила, что на сегодня некоторые регионы (Москва, Тюмень, Ярославль) уже закупают зарубежные вакцины для отдельных групп детей за счет местных бюджетов. Однако массовая вакцинация всех детей федерального масштаба станет возможной только с появлением отечественного препарата.
«Я думаю, что это достаточно быстро, потому что на протяжении 10 лет в сообществе ждут российскую вакцину, и все уже готово для включения в национальный календарь», — добавила Соседова.
Она сообщила, что испытания новой вакцины идут по стандартному протоколу. Исследователи в первую очередь оценивают её безопасность для детей, и только затем — эффективность и другие параметры. После успешной регистрации в 2026 году и установления цены, вакцина сможет пройти все необходимые процедуры для включения в календарь прививок, что откроет путь к защите от ротавируса для всех маленьких россиян.