Врач рассказала, когда российская вакцина от ротавируса может стать общедоступной

13 октября 2025, 16:40

Врач Соседова: в 2026 году вакцина от ротавируса в РФ может стать общедоступной

Фото: Istock/MargJohnsonVA

Учёные Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи разработали вакцину против ротавирусной инфекции. Она может получить регистрационное удостоверение в 2026 году. Учёные планируют завершить исследования и подать документы в Минздрав в конце 2025 года.





Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с «Радио 1» заявила, что главное новшество — способ введения. Все импортные аналоги — это пероральные капли, тогда как российская вакцина является внутримышечной.



«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, внутримышечная, и она похожа на все те прививки, которые мы привыкли получать в рутинной практике», — пояснила Нелли Соседова.

«Это будет российская разработка, и она по нашему законодательству сможет попасть в календарь профилактических прививок. Тогда дети все на бесплатной основе смогут получать эту вакцину», — подчеркнула спикер.

«Я думаю, что это достаточно быстро, потому что на протяжении 10 лет в сообществе ждут российскую вакцину, и все уже готово для включения в национальный календарь», — добавила Соседова.