«Квазипотоп и фронтальная зона с юга»: Синоптик предупредил об очередном погодном сюрпризе в Москве и области
Синоптик Шувалов: на Москву и Подмосковье движется квазипотоп
Выходные в Москве и Московской области начнутся с относительно теплой погоды, однако уже к субботе регион накроет мощная фронтальная зона с юга. К чему готовиться горожанам?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в ночь на воскресенье возможен настоящий «квазипотоп»: за несколько часов может выпасть до половины месячной нормы осадков.
«Сегодня 27—28°C в Москве, на востоке области до 30—31°C. Завтра уже подходит очередная фронтальная зона с юга, очередные дожди. Если сегодня 27—28°C, то завтра уже об этих температурах мы забываем, ожидаем около 25°C. Также грозы и сильные ливни. Может выпасть до 50 мм осадков. А это практически пять восьмых от месячной нормы, существенная величина», — отметил он.
По словам эксперта, некоторые залповые ливни могут за короткое время выливать до 30 мм осадков, то есть три ведра воды на квадратный метр за один час.
Так что отдельные подтопления нельзя исключать. В воскресенье эта ситуация сохранится с дождями и с более низкой температурой. Так что нужно подготовиться к такому квазипотопу», — объяснил Шувалов.
Он посоветовал не убирать далеко куртку и планировать маршруты с учетом возможных подтоплений на дорогах.