«Квазипотоп и фронтальная зона с юга»: Синоптик предупредил об очередном погодном сюрпризе в Москве и области

10 июля 2026, 13:37

Синоптик Шувалов: на Москву и Подмосковье движется квазипотоп

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Выходные в Москве и Московской области начнутся с относительно теплой погоды, однако уже к субботе регион накроет мощная фронтальная зона с юга. К чему готовиться горожанам?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в ночь на воскресенье возможен настоящий «квазипотоп»: за несколько часов может выпасть до половины месячной нормы осадков.





«Сегодня 27—28°C в Москве, на востоке области до 30—31°C. Завтра уже подходит очередная фронтальная зона с юга, очередные дожди. Если сегодня 27—28°C, то завтра уже об этих температурах мы забываем, ожидаем около 25°C. Также грозы и сильные ливни. Может выпасть до 50 мм осадков. А это практически пять восьмых от месячной нормы, существенная величина», — отметил он.

Так что отдельные подтопления нельзя исключать. В воскресенье эта ситуация сохранится с дождями и с более низкой температурой. Так что нужно подготовиться к такому квазипотопу», — объяснил Шувалов.