Синоптик рассказал об «огуречных» дождях в Москве
Затяжные или «огуречные» дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Аномальные ливни, которые в выходные принесли на Русскую равнину прохладу и местами более половины месячной нормы осадков, станут предвестниками погодных условий на предстоящей неделе, отметил он. Синоптик подчеркнул, что осадки будут идти практически непрерывно, преимущественно в ночное время, на протяжении всей недели.
В столице ожидается до 67 миллиметров осадков, что составляет около 80% месячной нормы. Тишковец уточнил, что такие дожди называют «огуречными». Он объяснил, что это традиционное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета. В этот период наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но создавали дискомфорт для людей.
По мнению специалиста, температура будет оставаться относительно стабильной. По ночам в Москве будет от +9 до +14 градусов.
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