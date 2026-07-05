Синоптик рассказал об «огуречных» дождях в Москве

05 июля 2026, 11:49

Синоптик Тишковец: «огуречные» дожди накроют Москву в ближайшую неделю

Фото: iStock/Simon Shepheard

Затяжные или «огуречные» дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.