Синоптик оценила вероятность образования смерча в Москве
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости оценила вероятность образования смерча в Москве.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что на этой неделе в российской столице может возникнуть смерч. По словам метеоролога, в Москве в пятницу, 10 июля, не ожидается условий для возникновения атмосферного вихря.
Специалист подчеркнула, что смерчи обычно образуются, когда в жаркую погоду резко приходит холодный фронт. В настоящее время таких метеорологических процессов не наблюдается, добавила Позднякова.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал москвичей не рассчитывать на комфортное лето. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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