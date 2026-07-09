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Синоптик оценила вероятность образования смерча в Москве

Синоптик Позднякова: условий для формирования смерча в Москве не прогнозируется
Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости оценила вероятность образования смерча в Москве.



Ранее некоторые СМИ сообщали, что на этой неделе в российской столице может возникнуть смерч. По словам метеоролога, в Москве в пятницу, 10 июля, не ожидается условий для возникновения атмосферного вихря.

Специалист подчеркнула, что смерчи обычно образуются, когда в жаркую погоду резко приходит холодный фронт. В настоящее время таких метеорологических процессов не наблюдается, добавила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал москвичей не рассчитывать на комфортное лето. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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