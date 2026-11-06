«Лакмусовая бумажка»: Автоэксперт рассказал, как подготовить машину к холодам
Автоэксперт Лыткин: перед зимой в авто нужно проверить все жидкости
Зимнее вождение накладывает на водителя большие обязательства — от подготовки автомобиля до навыков управления в занос. Что необходимо проверить в машине перед зимой, почему полный привод не гарантирует безопасность и стоит ли начинающему водителю идти на курсы контраварийной езды?
Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин в беседе с «Радио 1» отметил, что зимний сезон требует от водителя не только «переобуть» машину, но и выполнить целый комплекс мероприятий.
«Зимний сезон накладывает достаточно большие обязательства на водителя, если он хочет безопасно его начать и закончить. Кроме резины, это эксплуатационные жидкости — моторное масло, трансмиссионное масло, омыватель стёкол», — рассказал он.
По словам эксперта, нужно проверять всю климатическую установку: как работает печка, подогреватели лобового стекла, зеркал, обогрев. Зимнее вождение требует учёта множества нюансов: скоростного режима, погодных и дорожных условий, дистанции.
«Даже если машина попадает в занос: на заднем приводе — это одни действия, на переднем — другие. Если водитель пересаживается с одного транспортного средства на другое с разным приводом, он должен знать его тактико-технические характеристики при таких условиях эксплуатации. И тогда это будет эффективно и безопасно. Если машина оборудована полным приводом, это не значит, что она при любых условиях будет лучше переднеприводной», — объяснил Лыткин.
Особое внимание автоэксперт уделил тем, кто получил права недавно и учился в весенне-летний период.
«Первая зима для начинающих водителей — это лакмусовая бумажка, которая покажет, как они этот зимний период пройдут. Им надо быть очень внимательными в таких условиях эксплуатации. Контраварийная подготовка — это не совсем то. Представьте: научили человека ездить в управляемом заносе, а зимой он сносит остановку с людьми. Когда ты находишься в условиях обычного дорожного движения, люди не готовы к твоим экзерсисам», — предупредил собеседник.